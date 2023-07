Ronan Keating to irlandzki wokalista, który popularność zdobył jako członek boysbandu Boyzone. Artysta jest teraz w żałobie. Spotkała go niewyobrażalna tragedia, jaką jest śmierć członka rodziny. Jego starszy brat zginął tragicznie w wypadku samochodowym. Wokalista wrócił już do swojej rodzinnej Irlandii.

Brat Keatinga jechał na mecz syna. Dziecko nie zobaczy go już nigdy

50-letni Ciaran Keating planował zobaczyć, jak jego 28-letni syn Ruairi gra w meczu irlandzkiej Premier League. Chłopak miał rozegrać mecz w barwach Cork City, a grali przeciwko Sligo Rovers. Mężczyzna podróżował wraz z żoną. Niestety, ich samochód zderzył się z innym pojazdem. Brat wokalisty nie przeżył wypadku, kobieta zaś została ranna.

Koledzy Ronana Keatinga składają hołd jego bratu. Padają wzruszające słowa

Jak donosi Daily Mail, Ronan Keating "ma być zruzgotany" wiadomością o śmierci brata. "Stara się być silny ze względu na rodzinę i robi wszystko, co w jego mocy, aby wesprzeć swoją szwagierkę i siostrzeńców" - podaje portal. Muzyk dostaje mnóstwo słów wsparcia, również od kolegów z branży.

Nie mogę pojąć straty mojego kumpla Ronana Keatinga i całej rodziny Keatingów. Cała moja rodzina modli się teraz i myśli o nich. Ciaran od samego początku koncertowałeś z nami, byłeś świetnym przewodnikiem w naszej podróży na początku naszej kariery. Pomagaliście i wspieraliście nas, młode, niewinne dzieciaki. Zajmij swoje miejsce w niebie, kolego, ze swoją mamą Marie - napisał w mediach społecznościowych kolega Ronana z zespołu Boyzone, Keith Duffy.

Ronan Keating Fot. Instagram.com/rokeating screen