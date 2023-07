Jacek Kurski jest znany głównie z pełnienia funkcji na stanowisku prezesa Telewizji Polskiej. Z pracą w mediach był jednak związany od lat 90. Zaczynał od publikacji artykułów w niezależnej i prawicowej prasie. Jego teksty trafiały do "Tygodnika Gdańskiego" i "Tygodnika Solidarność". Współpracował również z agencją DPA. Spełniał się także jako gdański korespondent BBC. W TVP widzowie mogli go zobaczyć już w 1991 roku. Pracował nad takimi programami jak "Sprawa dla reportera" czy "Refleks". Choć znaczna część kariery Kurskiego jest związana z dziennikarstwem, on sam nie ma takiego wykształcenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Jacek Kurski znalazł pracę w Banku Światowym. Cymański: Człowiek z talentem

Jakie wykształcenie ma Jacek Kurski?

Dziennikarstwo oraz polityka to dwie główne dziedziny, w których pracował Jacek Kurski. Nigdy jednak nie kształcił się w tym kierunku. Początkowo ukończył III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku. Po zakończeniu edukacji średniej Kurski wybrał się na studia. Kształcił się na Wydziale Ekonomicznym na Uniwersytecie Gdańskim. Ku zdziwieniu, kierunkiem, na który uczęszczał, był handel zagraniczny. Jacek Kurski jest absolwentem z tytułem magistra.

Jacek Kurski Agencja Wyborcza.pl

Jakiś czas temu Jacek Kurski został odwołany ze stanowiska prezesa TVP. Niedługo później został przedstawicielem Polski w Radzie Dyrektorów Wykonawczych Banku Światowego. Jak sam przyznał, nowe stanowisko jest zgodne z jego ekonomicznym wykształceniem. "Potwierdzam: podjąłem zgodną z moim wykształceniem i doświadczeniem menadżerskim pracę jako alternate executive director w Banku Światowym świadomy, że oznacza to rezygnację z części aktywności publicznej czy ambicji politycznych. Zawsze myślałem, że nie ma życia poza polityką. Otóż jest. Wiem, że tu też dobrze przysłużę się" - wyznał za pomocą Twittera.

Amerykański sen Kurskiego. Porzucił garnitur i krawat. Nosi się na luzie

Jacek Kurski ma za sobą epizod w polityce. Czym się zajmował?

Jacek Kurski działał też w polityce. Wszystko zaczęło się na początku lat 90. W tamtym czasie współpracował z Porozumieniem Centrum. W latach 1998-2001 Kurski pełnił rolę wicemarszałka województwa pomorskiego. W wyborach parlamentarnych w 2005, został wybrany na posła na Sejm V kadencji. Od 2009 do 2014 roku sprawdzał się w roli posła Parlamentu Europejskiego. Ponadto Jacek Kurski obejmował stanowisk podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po czasie przestał aktywnie udzielać się w sferze politycznej. ZOBACZ TEŻ: Kurscy wrócili do Polski z ważnego powodu. Podróż nie obyła się bez przygód. "Było ciężko"