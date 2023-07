Gafa księżnej Kate na finale Wimbledonu. Kibice rozczarowani

Księżna Kate od lat jest znana jako ogromna fanka tenisa. Regularnie pojawia się na corocznym turnieju na kortach Wimbledonu. W tym roku również nie zrobiła wyjątku - nie tylko kibicowała tenisistom wśród publiczności, ale również wręczyła zwycięzcy trofeum. Nie wszystko poszło jednak zgodnie z planem.

Wpadka księżnej Kate na finale Wimbledonu

Księżna Kate wyszła na kort, żeby wręczyć zasłużone trofeum dla zwycięzcy. To Hiszpan - Carlos Alcaraz - triumfował w tym roku w turnieju. Pokonał Novaka Djokovica po blisko pięciogodzinnym pojedynku. Ich starcie zakończyło się wynikiem: 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4. Zanim Alcaraz przejął z rąk przyszłej królowej pamiątkowy puchar, doszło do drobnej wpadki.

Przy wejściu na kort na księżną czekał honorowy szpaler złożony z dziewcząt i chłopców, opiekujących się piłkami. Żona księcia Williama znalazła moment, żeby wszystkim uścisnąć dłonie i podziękować za pracę. Niestety, jedną osobę pominęła - nie zauważyła stojącego najbliżej wejścia chłopca, który został nie tylko bez uściśniętej dłoni, ale również bez zamienionych z księżną dwóch zdań.

"Wpadkę" szybko zauważono i skomentowano na Twitterze. "Pominęła go!", "Kiepsko to wyglądało" - czytamy. Ale znalazło się też sporo głosów wsparcia. Okazuje się, że Kate kilka dni wcześniej spotkała się z nastolatkami i Rogerem Federerem, podającymi piłki tenisistom i rozmawiała z całą ich grupą. Choć pominięcie tego konkretnego chłopca mogło rzeczywiście być wpadką, to w tej perspektywie nie było to aż tak rażące, jak mogłoby być. "Wyglądała przepięknie. Wszyscy wyglądali. To było coś wspaniałego. Bądźmy ponad takie rzeczy", "A może chłopak miał takie życzenie i wcale nie chciał podawać dłoni? Dlatego stał na pierwszym miejscu, żeby nikt się nie pomylił. Naprawdę wątpię, żeby księżna zrobiła to specjalnie - zawróciłaby".

Księżna Kate Fot. AP Photo/Kin Cheung