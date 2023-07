Coraz więcej osób decyduje się na operacje plastyczne. Jest to skuteczny sposób, aby poprawić niedoskonałości i zwalczyć kompleksy. Jak się okazuje, niektórzy wykorzystują zabiegi medycyny estetycznej, aby kompletnie zmienić swój wizerunek. To jednak nie wszystko. Istnieją osoby, które marzą o upodobnieniu się do plastikowej lalki. Wśród nich jest Junior Bevilaqua. Brazylijczyk przez lata zrobił wszystko, aby wyglądać jak kultowa lalka Ken. Choć wydał fortunę na swoją przemianę, nie zamierza przestać. Ma poważne plany, co do dalszych zabiegów.

REKLAMA

Zobacz wideo "Barbie" - filmowa opowieść o ideałach [ZWIASTUN]

Chce upodobnić się do Kena. Ma w planach nietypową operację

Junior Bevilaqua chce zostać "żywą lalką Ken". Dotychczas mężczyzna wydał około 80 tysięcy dolarów na operacje plastyczne, które umożliwiły mu osiągnięcie upragnionego celu. O swojej przygodzie Brazylijczyk opowiada w mediach społecznościowych. Na nstagramie zebrał prawie 50 tysięcy obserwatorów. Regularnie dzieli się zdjęciami z prywatnego życia. Junior zdecydował się już między innymi na liposukcję, dwie operacje nosa i rekonstrukcję szczęki. To jednak tylko niektóre z zabiegów. W najbliższym czasie Junior planuje nietypową zmianę.

Jak się okazało, Brazylijczyk nie chce się upodobnić do plastikowej lalki w każdym aspekcie. "Chcę być jak Ken, ale nie tam na dole" - napisał na profilu na Instagramie. Mężczyzna zaplanował operację powiększenia penisa. "Pomyślałem, cóż, zrobiłem wszystko, brakuje tylko jednej rzeczy, więc zamierzam poprawić intymną estetykę" - wyznał bez wahania. Dodał, że operacja będzie polegała na pobraniu skóry i tkanki z innego obszaru ciała, a następnie przymocowaniu ich chirurgicznie do genitaliów. Rekonwalescencja po takim zabiegu jest zazwyczaj długa i bolesna. Junior jest jednak gotowy podjąć się tego, aby w pełni spełnić swoje marzenie.

Nie tylko Junior Bevilaqua chce zostać "żywą lalką". 28-letni Czech wydał krocie na metamorfozę

Ekstremalne metamorfozy są coraz bardziej popularne. Nie tylko Junior Bevilaqua chce upodobnić się do lalki. Pewien Czech również marzy o nowym wizerunku. Honza Simsa postanowił stać się żywą wersją Barbie. Młody mężczyzna nieustannie poddaje się nowym operacjom plastycznym. Pierwsze zabiegi zrobił jeszcze w 2017 roku. Od tego czasu na swoją przemianę wydał równowartość ponad 80 tysięcy złotych. Jak sam twierdzi, choć jego wizerunek może być problematyczny, mężczyzna w końcu jest zadowolony. "Lubiłem siebie, kiedy wyglądałem jak typowy facet, ale teraz jestem szczęśliwszy i chcę poddać się kolejnym zabiegom" - stwierdził Honza. Niestety, Czech musi mierzyć się z dużą ilością hejtu w mediach społecznościowych. Robi jednak wszystko, aby się tym nie przejmować.