Program "Duże dzieci" był hitem TVP, emitowanym w latach 2005-2008 i prowadzonym przez Wojciecha Manna oraz Katarzynę Stoparczyk. Format różnił się od pozostałych faktem, że uczestnikami były dzieci, które zwracały uwagę szczerością i bezkompromisowym podejściem do zadawanych pytań. Jedną z uczestniczek była Jadzia Nalepa. Choć była najmłodsza, bo miała zaledwie sześć lat, to widzowie uwielbiali jej poczucie humoru. Dziś 23-letnia Jadwiga Nalepa żyje z dala od mediów. Co u niej słychać?

Jadzia Nalepa trafiła na casting. Od razu się spodobała

Jadzia Nalepa występowała w "Dużych dzieciach" dzięki mamie, która zabrała ją na casting. Dowiedziała się o nim z telewizyjnych reklam, o czym Jadwiga Nalepa mówiła w rozmowie z WP. "Mama oglądała film o godz. 21:00. W przerwie pan Mann i mój reżyser - to znaczy ja jeszcze wtedy nie wiedziałam, że pan Kumański będzie moim reżyserem - ogłosili casting do nowego programu. Zapraszali dzieci od szóstego do dziesiątego roku życia. Potem mama zobaczyła to drugi raz, potem trzeci i pomyślała - jak nas tak zachęcają, to czemu nie? I zadzwoniła do telewizji. Potem pojechałyśmy do Warszawy" - wyznała.

Jadzia szybko odnalazła się przed kamerą, więc spodobała się produkcji. Z telewizji nie zrezygnowała od razu po zakończeniu "Dużych dzieci". Występowała jeszcze w "Hani", a także w "Gwiezdnym cyrku" oraz "Jak oni śpiewają". Podkładała też swój głos w grach o "Adibu" i filmie "Rodzinka Robinsonów".

Jadwiga Nalepa wybrała studia i rzuciła telewizję

W końcu Jadwiga Nalepa podjęła decyzję o zakończeniu swojej przygody z telewizją. Świetnie uczyła się w liceum o profilu matematyczno-fizycznym z rozszerzonym językiem angielskim. Na miejsce studiów wybrała Włochy i tam uczy się zawodu architekta na Politecnico di Milano. Prywatnie 23-latka realizuje swoje pasje i pracuje w radiu! - W wolnym czasie bawię się z moim kotem, rysuję na tablecie graficznym, gram na gitarze i czytam mnóstwo książek, bo jestem też od kilku lat recenzentką literatury dla dzieci i młodzieży w Radio Kraków razem z panią Barbarą Gawryluk - powiedziała w wywiadzie dla "Sądeczanki". Na jej instagramowym profilu można zobaczyć piękne zdjęcia z licznych podróży i Włoch, w których mieszka. Zobaczcie w naszej galerii, jak się zmieniła.