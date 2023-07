Pola Raksa została odkryta w barze mlecznym. Zrobiła zawrotną karierę i zniknęła 29 lat temu

Pola Raksa robiła karierę w latach 60. i 70. XX wieku. Uchodziła wtedy za symbol seksbomby polskiego kina, a jedną z jej najsłynniejszych ról była Marusia w serialu "Czterej pancerni i pies". Jak potoczyła się jej kariera i losy?

Pola Raksa nie myślała o aktorstwie. Studiowała polonistykę

Pola Raksa nie pochodzi z rodziny, która w jakikolwiek sposób była związana z aktorstwem. Jej mama była krawcową, a ojciec zajmował się czapnictwem. Ona sama również nie myślała o zawodzie aktorki - po ukończeniu liceum zaczęła studia na Wydziale Polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. O jej karierze zdecydował przypadek. Była w barze mlecznym, gdy zauważył ją fotoreporter. - To wszystko stało się bardzo nagle i bardzo przypadkowo. (…) Wracając z uniwersytetu, wstąpiłam z koleżanką do baru mlecznego, do którego nigdy wcześniej nie chodziłam. Posilał się tam akurat fotoreporter "Dookoła świata", Barącz, który przyjechał do naszego miasta, by zrobić zdjęcia jakiejś dziewczyny w związku z konkursem "Gwiazda tygodnia". No i stało się. Sfotografował mnie - powiedziała w wywiadzie dla tygodnika "Film". W ten sposób trafiła na okładkę tygodnika dla młodzieży "Dookoła świata".

Wtedy z kolei fotografię Poli Raksy zauważyła reżyserka Maria Kaniewska, która szukała aktorów do adaptacji "Szatana z siódmej klasy" i zaproponowała jej rolę Wandy, bratanicy profesora Gąsowskiego. To przypieczętowało aktorskie losy Poli Raksy, która przyjęła propozycję. Cztery lata później była już absolwentką Wydziału Aktorskiego PWSTiF w Łodzi. Na swoim koncie ma kilkadziesiąt ról filmowych i serialowych. Grała też w teatrze. Lata 60. i 70. były dla niej bardzo intensywne. Występowała w takich produkcjach, jak: "Rozwodów nie będzie", "Panienka z okienka", "Popioły", "Tulipan" czy wspomniani wcześniej "Czterej pancerni i pies".

Pola Raksa nagle zdecydowała się zakończyć karierę

O ile początkowo uroda pomagała Poli Raksie w karierze i w zdobywaniu kolejnych ról, o tyle potem stała się niemal przekleństwem, bo aktorka została zaszufladkowana. Otrzymywała przede wszystkim role niewinnych dziewczyn, w których zakochują się pierwszoplanowi bohaterowie. Ona sam określała swoje bohaterki jako "pierwsze naiwne". W końcu zdecydowała się zakończyć karierę. Po raz ostatni pokazała się publicznie w 1995 roku na koncercie Perfectu. Muzycy zachęcili ją, by wyszła na scenę i tak też zrobiła. Towarzyszyła im podczas wykonania "Autobiografii", a potem jeszcze odśpiewała "Deszcze niespokojne".

Pola Raksa po zakończeniu aktorskiej kariery całkowicie zmieniła swoje życie. Osiadła w domu w Legionowie, zajęła się pisaniem o modzie i trendach do gazet, a także zaczęła projektować ubrania. Zdała nawet egzamin w Ministerstwie Kultury, dzięki czemu mogła posługiwać się tytułem projektanta. Od lat Pola Raksa nie dała o sobie znać. "Po niepowodzeniach w życiu prywatnym zerwała również kontakty ze znajomymi z branży" - informowało Polskie Radio. Wiadomo, że w latach 1964-1970 była żoną Andrzeja Kostenki, z którym ma syna Marcina. Nie wiadomo jednak, czy po rozstaniu z mężem ułożyła sobie życie z kimś innym. Więcej aktualnych zdjęć Poli Raksy znajdziecie w naszej galerii.