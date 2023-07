Liroy zdobył popularność w latach 90. Obecnie muzyk skupia się głównie na polityce. W 2015 roku został posłem z ramienia partii Kukiz’15. W kolejnych wyborach nie udało mu się jednak powtórzyć sukcesu. Raper przez dziesięć lat był mężem Joany Krochmalskiej. Małżeństwo doczekało się trójki dzieci. W ubiegłym roku ich związek się rozpadł i od tamtej pory prowadzą medialną wojnę. Co wiemy o byłej ukochanej muzyka?

Od kilku miesięcy publicznie piorą brudy. Kim jest Joanna Krochmalska, była żona Liroya?

Liroy i Joanna Krochmalska byli małżeństwem przez ponad dziesięć lat. Mają razem trójkę dzieci: Michelle, Piotra i Dextera. Obecnie para toczy medialny spór. Była żona twierdzi, że raper unika płacenia alimentów. Zanim Krochmalska związała się z muzykiem, pracowała jako modelka i tancerka. Rozpoznawalność zdobyła dzięki występom w erotycznym programie "Red Light", który prowadziła na antenie TVN wraz z Omeną Mensah. Później była ukochana Liroya zajęła się biznesem. Otworzyła własną agencję modelek i tancerek. Zasłynęła jako promotorka dancehallu, który wówczas był mało znany w Polsce. Eksżona rapera próbowała swoich sił także jako aktorka. Pojawiła się w "Dniu kobiet" Marii Sadowskiej i "Jesteś Bogiem" Leszka Dawida.

Była żona oskarża Liroya o niepłacenie alimentów. "Powiedział, że mam sobie radzić sama"

Medialna wojna między Liroyem a Joanną Krochmalską trwa od kilku miesięcy. Była żona rapera twierdzi, że zostawił ją i dzieci bez środków do życia. "Najpierw wyłączyli nam internet. Potem prąd. (...) Ponaglenia o zapłatę przychodziły na jego maila, nic o tym nie wiedziałam. Zostawił sobie klucz do skrzynki pocztowej, nie mogłam odbierać listów. Gdy długi narosły, przyszło zawiadomienie o eksmisji. Piotr powiedział, że mam sobie radzić sama" - mówiła w wywiadzie dla "Wysokich Obcasów".

Liroy ma 52 lata i syna, który niedawno skończył 40 lat

W programie Krzysztofa Stanowskiego muzyk zaprzeczył oskarżeniom ekspartnerki. "Jestem bezsilny. Sędzia okazał się być... Już nie chcę użyć słów, za które mnie potem będzie wołał do własnego sądu. Jego nie interesuje, że moje dzieci są codziennie terroryzowane. Bo według mediów - jak on to przeczytał - ja jestem ten zły. Ja nigdy nie podniosłem głosu na moje dzieci. Ja moje dzieci kocham, oddam za nie życie" - wyznał.