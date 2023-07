David Hasselhoff kilka lat temu po raz kolejny stanął na ślubnym kobiercu. Jego pierwszą żoną była Catherine Hickland. Para była razem przez ponad pięć lat. Niedługo potem aktor związał się z Pamelą Bach. Zdecydowali się na rozwód po 17 latach małżeństwa. W końcu los znowu się do niego uśmiechnął. Gwiazdor "Słonecznego patrolu" związał się z młodszą o 28 lat Hayley Roberts. W 2018 roku powiedzieli sobie "tak". Dziś Hasselhoff ma 71 lat i jest szczęśliwym mężem.

David Hasselhoff i Hayley Roberts poznali się w wyjątkowych okolicznościach

David Hasselhoff i Hayley Robertts poznali się w 2011 roku. Wówczas modelka była ogromną fanką aktora. Czekała na niego po nagrywkach do brytyjskiej edycji "Mam talent". Zależało jej na zdobyciu autografu Hasselhoffa. Jak się okazało, artysta zachwycił się kobietą i poprosił ją o numer. Para zaczęła się spotykać. David i Hayley tworzyli na pozór idealny związek. W 2015 roku Hasselhoff wyznał w wywiadzie dla jednego z zagranicznych tabloidów, że nie ma zamiaru się żenić. "Szczerze mówiąc, powodem, dla którego jeszcze się nie ożeniłem, jest to, że wiem, że nie będzie to idealny związek, nie będziemy razem się starzeć, spójrzmy prawdzie w oczy" - mówił wówczas. Po kilku latach zrozumiał, że chce być z Hayley na zawsze. Para pobrała się w 2018 roku.

David Hasselhoff i Hayley Roberts wyprawili ceremonię we Włoszech. Uroczytość odbyła się w wyjątkowych okolicznościach. Ważny dzień pary odbył się nad basenem. Tuż po wydarzeniu nowożeńcy podzielili się z fanami zdjęciami z wesela. Postawili na luksusowy wystrój i ozdoby w odcieniach różu i złota. Nie zabrakło również romantycznych ujęć. Więcej zdjęć Davida Hasselhoffa z żoną znajdziecie w galerii.

David Hasselhoff zdobył największą popularność występując w znanym serialu "Słoneczny patrol". Emisja odcinków trwała przez prawie 20 lat. Po tym czasie producenci przerwali produkcję. Sława Hasselhoffa zaczęła powoli przygasać. Artysta nie chciał być jednak kojarzony z jedną rolą. Próbował swoich sił w takich filmach jak "Rekinado", "Anakonda 3: Potomstwo" czy "Klik: i robisz, co chcesz". Choć nie odniósł w tym większych sukcesów, wciąż był rozpoznawalnym celebrytą. Choć jego kariera aktorska się zakończyła, Hasselhoff wciąż jest aktywny w mediach społecznościowych. Dzieli się swoim życiem za pomocą Instagrama. Na profilu zdobył ponad 300 tysięcy obserwujących.