Sylwia Peretti od dłuższego czasu żyje w szczęśliwym związku z Łukaszem Porzuczkiem. Para wzięła ślub z końcem sierpnia 2021, na który wydali majątek. Ponoć po podliczeniu wszystkich kosztów można było mówić o pięciocyfrowej kwocie. Sam biznesmen kilkukrotnie pojawiał się w odcinkach "Królowych życia". Jego droga nie zawsze była prosta.

Łukasz Porzuczek miał ciężkie początki z biznesem

Łukasz Porzuczek zawodowo jest prezesem grupy, która zajmuje się badaniami gruntów i dziś są najbardziej doświadczeni w Europie. W rozmowie z Forbesem przyznał, że ich początki nie były proste. Wszystko zaczęło się od zlecenia na 2,5 miliona złotych na prace saperskie na terenie lasu. Jako początkujące wówczas przedsiębiorstwo posłuchali rady nieodpowiednich ludzi i podpisali umowy, które nie uwzględniały jakichkolwiek opóźnień, co mieli dopiero zawrzeć w aneksach. Prace opóźniły się o dwa miesiące, a firma musiała za to słono zapłacić.

Wlepiono nam karę umowną na siedem mln zł. Był 2012 r., prace miały się rozpocząć w czerwcu, ale zostały opóźnione z winy zleceniodawcy. Namówiono nas wtedy, abyśmy podpisali umowę z pierwotnymi datami, a potem sobie je zmienili aneksem - wspominał Łukasz Porzuczek w rozmowie z Forbesem.

Mąż Sylwii Peretti długo walczył w sądzie

Choć sprawa ostatecznie zakończyła się szczęśliwie dla grupy Łukasza Porzuczka, to niestety kosztowała go sporo nerwów. Przez niemal sześć lat toczyła się batalia sądowa, za sprawą której ostatecznie udało im się odzyskać pieniądze. Wyciągnął z tego wydarzenia ważną lekcję. "Otrzymałem też naukę dotyczącą podpisywania umów - że muszą być dobrze skonstruowane. Co ciekawe, dziś mamy z tym zleceniodawcą dobre relacje, bo po zakończeniu sprawy sądowej nie dochodziłem odszkodowań w żadnej formie" - dodał. Zdjęcia Sylwii Peretti z mężem znajdziesz w naszej galerii na górze strony.