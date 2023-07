"Jeden z dziesięciu" to najdłużej nieprzerwanie nadawany teleturniej w Telewizji Polskiej. Gości na antenie od 1994 roku i niezmiennie cieszy się ogromną popularnością. Gospodarzem programu od początku jest Tadeusz Sznuk. Prezenter cieszy się wielką sympatią widzów. Niewiele wiadomo jednak o życiu prywatnym.

Tadeusz Sznuk rzadko mówi o żonie. "Ma o mnie zdanie bez wątpienia słuszne"

Tadeusz Sznuk skończył niedawno 80 lat. Przygodę z mediami rozpoczął już jako nastolatek. Od lat 70. związany jest z Telewizją Polską. Widzowie pokochali go głównie dzięki roli prowadzącego program "Jeden z dziesięciu", który jest emitowany bez przerwy od czerwca 1994 roku. Prezenter cieszy się sporą popularnością, jednak rzadko wypowiada się na temat swojego życia prywatnego. Wiadomo jednak, że ma żonę i trójkę dzieci.

O czym myśli kobieta, tego żaden mężczyzna nigdy nie może być pewien, ale nie wiem, czy dobre wychowanie pozwoliłoby panu zacytować to, co miałbym do powiedzenia. (...) Powiem tak, żona ma o mnie zdanie bez wątpienia słuszne - mówił o ukochanej w rozmowie z Onetem.

Pociechy Tadeusza Sznuka nie poszły w jego ślady. Gospodarz "Jednego z dziesięciu" zdradził powody ich decyzji. "Miały okazję obserwować tatusia, którego często nie było w domu, więc trzymają się od mediów z daleka" - powiedział we wspomnianym wywiadzie. Dwóch synów prezentera związało swoją przyszłość z informatyką, córka skończyła natomiast psychologię społeczną i pracuje w instytucjach reklamowych. Dziennikarz spełnia się także w roli dziadka. "Dostałem od znajomych koszulkę z napisem "Najlepszy dziadek na świecie". Choć tak naprawdę w to nie wierzę, więc jej nie noszę, by nie usłyszeć protestu. No, ale dogadujemy się" - żartował w rozmowie z Onetem.

Kiedy Tadeusz Sznuk nie pracuje, poświęca się swojej największej pasji - lotnictwu. Prezenter posiada licencję pilota, którą wykorzystuje nie tylko do prowadzenia samolotów, ale także helikopterów. Występował też w roli konferansjera podczas wielu imprez związanych z jego hobby. "Latanie to dla mnie bardzo ważny etap w życiu, bo wiele uczy. Przede wszystkim tego, żeby nie udawać, że prawa fizyki są jednakowe dla wszystkich i tu nie ma co kombinować" - stwierdził w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem.