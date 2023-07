Katarzyna Żak wygrzewa się na Mazurach. Rok temu jej mąż narobił tam smrodu

Za nami wyjątkowo upalny, wakacyjny weekend. Wielu Polaków w gorące dni zdecydowało wyjechać się na basen lub nad jezioro. Katarzyna Żak postawiła na ukochane Mazury. Na Instagramie pokazała fanom, jak wypoczywa nad wodą. Mamy nadzieję, że tym razem jej mąż nie palił tam śmieci.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Żak żartuje z męża: "Na jego tle zawsze wyglądam szczuplej"

Katarzyna Żak odpoczywa na ukochanych Mazurach. Zachwyca formą w kostiumie kąpielowym

Katarzyna Żak udostępniła w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym pręży się w kostiumie kąpielowym. Aktorka wraz z mężem lata temu kupiła dom na Mazurach. Dzięki temu w każdy wolny czas może tam odpoczywać z dala od zgiełku wielkiego miasta. Trzeba przyznać, że w letnim wydaniu Żak prezentuje się fenomenalnie. Wciąż zachwyca kondycją.

Katarzyna Żak Fot. Instagram.com/katarzynazak.official screen

Żak w kostiumie kąpielowym. Jest forma. "Pani Solejukowa, ależ zmiana!"

Cezary Żak rok temu narobił smrodu na Mazurach. Palił śmieci na działce

Przypomnijmy, że w maju 2022 roku Cezary Żak nie popisał się na Mazurach. Aktor został przyłapany na paleniu śmieci. W palenisku miały się znaleźć m.in. plastik, folia i styropian. To zdarzenie uprzykrzyło życie sąsiadom. Świadkowie przyznają, że unosząca się woń była nie do wytrzymania. Temat podchwyciły tabloidy. Organy ścigania w tej sprawie powiadomił wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Aktor zawiedzionych fanów przepraszał w mediach społecznościowych. Ostatecznie skończyło się mandatem w wysokości 200 złotych. Co więcej, przed tym zdarzeniem w wywiadach Katarzyna Żak wspominała, że ekologia jest niezwykle ważna dla jej rodziny. Opowiadała o oszczędzaniu energii i drewnianym domu przyjaznym środowisku.

Katarzyna Żak, Cezary Żak Fot. KAPiF