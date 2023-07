Pink to kolejna wielka gwiazda, która wystąpiła w ciągu kilku ostatnich tygodni na PGE Narodowym w Warszawie. Najpierw odbyły się mocno wyczekiwane dwa koncerty Beyonce, później fani mogli na żywo zobaczyć Harry'ego Stylesa. 16 lipca na stadionie zjawił się tłum, by podziwiać show w wykonaniu Pink. Nie wszystko jednak dało się przewidzieć.

Pink w Warszawie. But spłatał jej figla

Koncert Pink był niesamowicie efektowny. Gwiazda zadbała, by jej fani byli świadkami widowiska na światowym poziomie. Jednak mogli też zobaczyć, że nie wszystko da się zaplanować. W pewnym momencie doszło do wpadki. Pink nagle zamachnęła się nogą i rozwaliła but. Można było zobaczyć, jak sobie z tym poradziła. Najpierw zażartowała ze sceny i pokazała, co się stało. Odpadł jej obcas. Później z gracją zdjęła obuwie i pobiegła po nowe. Po chwili artystka znów zjawiła się przed publicznością i wykonała utwór "Try". Dalsza część show obyła się bez większych problemów. Zdjęcia z koncertu na PGE Narodowym znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Słuchajcie, właśnie kopnęłam w powietrze i zepsułam sobie buta - mówiła rozbawiona Pink ściągając obuwie.

Podczas koncertu Pink doszło do niecodziennej sytuacji

Pink obecnie gra koncerty w ramach trasy Summer Carnival. Pod koniec czerwca miała okazję gościć w londyńskim Hyde Parku, gdzie doszło do niecodziennej sytuacji. Jeden z fanów rzucił w stronę paczuszką, w której, jak się okazało, znajdywały się prochy. Wokalistka nie kryła zaskoczenia. "To twoja... matka?! Ja... nie wiem, co o tym myśleć" - mówiła.