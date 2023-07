Edyta Pazura atakuje polskie szkolnictwo. Nie ukrywa oburzenia. "To system opresyjny! Wychowują roboty"

W ostatnim czasie celebryci kilkukrotnie wyrazili dezaprobatę wobec polskiego systemu nauczania. Agata Rubik wielokrotnie na Instagramie opowiadała o tym, że jej dzieci uczęszczają do międzynarodowej placówki. Swoje trzy grosze odnośnie polskiego szkolnictwa dołożyła także Edyta Pazura, która postanowiła wypowiedzieć się na ten temat na Instagramie.

Zobacz wideo Cezary Pazura wprowadził dzieciom ograniczenia

Edyta Pazura krytykuje polski system edukacji

Edyta Pazura skomentowała kondycję polskiego systemu edukacji przy okazji sesji Q&A na profilu na Instagramie. Celebrytka zapytała swoich fanów, "co im w duszy gra". Na wiadomość Edyty Pazury szybko zareagowali rodzice, którzy mocno krytykowali polskie szkolnictwo. Żona Cezarego ustosunkowała się do ich wypowiedzi, wyrażając swoje zdanie na ten temat.

Kiedyś wierzyłam w to, że polski system nauczania jest bardzo dobry. Później moje dzieci poszły do polskiej szkoły i załamałam się… Uważam, że ten system jest bardzo opresyjny, nierozwijający talentów dzieci, przez co one mają coraz więcej problemów psychicznych. Polska szkoła nie uczy tolerancji, szacunku, pracy w grupie, sztuki przemawiania, tylko wychowuje roboty nastawione na sukces. Często jeszcze w tym wszystkim muszą brać udział rodzice. Moje dzieci chodzą do szkoły europejskiej i póki mnie będzie stać, to wolę nie pojechać na wakacje, odebrać sobie wszelkie przyjemności, tylko żeby opłacić im szkołę - napisała Edyta Pazura.

Edyta Pazura chciała dać "drugą szansę" polskiemu szkolnictwu

Edyta Pazura w dalszej fazie wypowiedzi dodała, że chciała wysłać najstarszą córkę do szkoły specjalnej, która jest opłacana częściowo prywatnie, a częściowo ze środków państwowych, jednak ostatecznie doszła do wniosku, że nie będzie to odpowiednie miejsce dla jej dziecka. "Mieliśmy drugie podejście przy wyborze liceum. Amelia zdawała do szkół społecznych, ale jak zobaczyłam, jaka jest presja wywierana na te dzieciaki, to sama powiedziałam, żeby odpuściła" - napisała celebrytka. A wy co sądzicie na ten temat?

Edyta Pazura Instagram