Adrianna Jasiaczek i Michał Tyszka są już po ślubie. Na razie nie znamy wszystkich szczegółów uroczystości, ale pierwsze fotografie z kościoła pojawiły się w internecie 16 sierpnia. Dzięki nim wiemy, jak w tym wyjątkowym dniu prezentowała się wpatrzona w siebie para młoda czy, kto znany z programu "Rolnik szuka żony", świętował razem z nimi. "Ado! Michale! Niech każdy wasz dzień pełen będzie szczęścia, radości i uśmiechu. I żeby każdy następny był jeszcze lepszy! I żeby było ich mnóstwo! Sto lat młodej parze!" - napisali producenci programu TVP1 na oficjalnym profilu na Instagramie.

REKLAMA

Zobacz wideo W jaki sposób swoje domy urządzili uczestnicy programu "Rolnik szuka żony"?

Tak wyglądali uczestnicy "Rolnik szuka żony" na ślubie Ady i Michała z dziewiątej edycji show

Według wcześniejszych medialnych zapowiedzi zakochanych, na ich weselu miało się bawić 200 osób, a uroczystość zaślubin i przyjęcie weselne miały się odbyć na Podlasiu. "U nas zawsze było tak, że to młody jedzie do młodej i tam się odbywał ślub. Jednak jest ta bariera odległości, bo dzieli nas 300 km. Z moich okolic dużo rodzin ma gospodarstwo i nie mogliby sobie wyjechać na te dwa dni i zostawić zwierzęta. Stwierdziliśmy, że lepiej będzie właśnie zrobić tutaj" - opowiadał Michał w "Pytaniu na śniadanie", którego zdjęcia z ukochaną Adą pokazujemy w galerii na górze strony . Z internetu wiemy, że na ślubie uczestników "Rolnik szuka żony" bawili się inni uczestnicy programu. Na liście gości Ady i Michała znalazła się m.in. Klaudia z Valentym, którzy również zakochali się w sobie w show TVP1 i są ze sobą do dzisiaj. Poza tym pojawił się też Tomasz. "Moi ludzie" - podpisała fotografię Klaudia, na której znajduje się ze znajomymi z programu i swoim ukochanym.

Goście z 'Rolnik szuka żony' na ślubie Ady i Michała Fot. instagram.com/k__klaudi

Ada z "Rolnik szuka żony" o swojej sukni ślubnej

O swojej sukni ślubnej panna młoda jakiś czas temu opowiadała w "Fakcie". "Wybrałam 'księżniczkę', ale taką dość klasyczną, bo w niej czułam się najlepiej, nie ginęłam w niej, a najlepiej podkreślała moją urodę. Suknię wybierałyśmy, z moją mamą i siostrą. Będzie śnieżnobiała, ale w oprawie weselnej pojawią się akcenty w kolorze delikatnego różu i odrobina złota" - wspominała Ada i, jak widzimy na fotografiach ze ślubu, jest tak, jak zapowiadała.