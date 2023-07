Dorota Szelągowska promuje niezdrowy nawyk. To nie spodobało się internautom

Dorota Szelągowska od lat zajmuje się dekorowaniem wnętrz. W programach takich jak m.in. "Totalne remonty Szelągowskiej", "Domowe rewolucje" czy "Dorota Was urządzi" udowadnia, że na projektowaniu wnętrz zna się jak nikt inny. Szelągowska w ostatnim czasie dodała na Instagramie zdjęcia z wakacji, które wywołały spore poruszenie wśród jej followersów. W naszej galerii na górze strony znajdziecie wiele ciekawych stylizacji Doroty Szelągowskiej.

Zdjęcie Szelągowskiej oburzyło internautów

Dorota Szelągowska opublikowała kilka zdjęć z wakacji, na których pozuje w różnych miejscach. "To są zdjęcia przedstawiające szczęście na wakacjach. Pierwsze zrobiłam sama, drugie i trzecie moja córka lat 5, czwarte moja kuzynka lat nie powiem ile. Niezależnie od autora widać, że jest całkiem ekstra. Wrzucam, bo mój feed wieje pustką, a telefon zostawiony w kącie pokrył się pajęczyną. Jestem beznadziejną influencerką, co jest odwrotnie proporcjonalne do endorfin w mojej głowie. Ściskam Was najmocniej" - napisała pod postem.

Jedna z fotografii wywołała szczególne poruszenie wśród fanów kobiety. Szelągowska trzymała na zdjęciu papierosa w ręku. Fanom się to nie spodobało. "Czekamy na więcej fotek ze szlugiem. Babcia Wandzi już ściga się ze śmiercią przez nałóg, ciekawe kiedy dołączy mama. Warto to robić własnemu dziecku?". "Pięknie... tylko ten papieros", "No ta faja trochę psuje klimat" - pisali internauci. A wy co sądzicie na ten temat? Uważacie, że fani mają racje i Szelągowska nie powinna dodawać takich zdjęć? Dajcie nam znać w komentarzu.

