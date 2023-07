Irena Jarocka dowiedziała się o swojej chorobie, gdy nie było już dla niej ratunku. Piosenkarka, której hity jak np. "Wymyśliłam cię" czy "Kawiarenki" są ciągle grane w radiach, udała się do lekarza w 2011 roku przez problemy z pamięcią. Po rezonansie mózgu gwiazda dowiedziała się, że ma raka w bardzo zaawansowanym stadium. Był umiejscowiony w lewej półkuli mózgu i powodował zmiany pamięciowe. Wiedziała, że umiera, ale zgodziła się na operację, tylko ze względu na męża, by mieć więcej czasu na pożegnanie. "Tak jakby wiedziała, że to już koniec" - mówił jej mąż w rozmowie z Gazeta.pl. Operacja gwiazdy odbyła się w dniu jej urodzin, 18 sierpnia. Cztery dni wcześniej ostatni raz dała koncert podczas którego nie pamiętała wszystkich słów swoich przebojów. Później przez jakiś czas nie mogła mówić. 21 stycznia 2012 roku zmarła.

O tym, jak mąż Ireny Jarockiej zaniepokoił się jej problemami z pamięcią

Pierwszy zaniepokojony problemami z pamięcią Ireny Jarockiej był jej mąż, Michał Sobolewski. Mieszkał wtedy w Ameryce i był zdany na rozmowy telefoniczne z żoną, która coraz częściej czuła się zagubiona. "To był sierpień 2011 roku. Pewnego dnia zadzwoniła do mnie, przepraszając, że spóźni się na rozmowę na Skypie, bo zgubiła się w parku. Gdy poradziłem, żeby zapytała kogoś o drogę, odparła, że nie pamięta, jak się nazywa uzdrowisko, w którym się zatrzymała. To był dla mnie szok. Zawsze była świetnie zorientowana w terenie, latami chodziliśmy po górach i nigdy się nie gubiła. Spakowałem się i przyleciałem do Polski. Umówiłem neurologa, bo miałem podejrzenie, że to może być coś z pamięcią" - mówił Michał Sobolewski w rozmowie z Gazeta.pl.

Pożegnanie męża z Ireną Jarocką