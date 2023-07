Edyta Herbuś w weekend wybrała się z ukochanym na randkę do teatru. Z Piotrem Bukowieckim jest związana już od sześciu lat. Zakochani wybrali musical "Once" w Teatrze Roma w stolicy. W Warszawie właśnie panuje fala upałów i wygląda na to, że zmęczona temperaturą tancerka wróciła wspomnieniami do jednego z wakacyjnych wyjazdów. Na Instagramie opublikowała zdjęcie w bikini i zwróciła się z ważnym apelem do fanów.

REKLAMA

Zobacz wideo "Schowaliśmy się w przymierzalni". Edyta Herbuś nie ubiera się sama. Może liczyć na wsparcie eksperta

Edyta Herbuś opublikowała zdjęcie w bikini. Zwróciła się do swoich obserwatorów

Edyta Herbuś zachwyciła fanów na Instagramie zdjęciem w skąpym bikini. Tancerka wysportowaną figurę zawdzięcza wieloletnim treningom na parkiecie. Naukę tańca zaczęła w wieku zaledwie dziewięciu lat. Na fotografii pozuje na tle błękitnego basenu. W opisie zdjęcia przypomniała fanom o bardzo ważnej czynności, o której nie można zapominać w upały. "Uff, jak gorąco. Pijcie dużo wody kochani" - podkreśliła. Stosujecie się do tego?

"DDTVN". Drzewiecka i Hładki zadebiutowali w roli prowadzących. Tak sobie poradzili

Zaledwie dzień wcześniej aktorka spędzała dzień w Warszawie, najpierw w pracy w teatrze, a potem na randce z partnerem. Czyżby udało jej się zorganizować szybki wypad na urlop? Wygląda na to, że to tylko wspomnienie wakacji, o czym świadczy krótka wymiana zdań z jedną z obserwatorek. "Potwierdzam, dzisiaj w Warszawie gorąco jak w piekle" - napisała jedna z fanek. "Noooo" - skomentowała Herbuś.

Fani zachwyceni zdjęciem Herbuś. Posypały się komplementy

Fani aktorki od razu zareagowali na zdjęcie w bikini, które opublikowała na Instagramie. W trakcie upałów z pewnością można pozazdrościć dostępu do basenu, w którym pluskała się tancerka. W komentarzach skomplementowano jej wysportowaną figurę. "Super linia. Nic dodać, nic ująć. Czapki z głów! Petarda jak osiemnastka", "Syrenka", "Jak ślicznie wyglądasz" - czytamy w reakcjach fanów.