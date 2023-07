Tym razem Edyta Górniak zarobi nie na muzyce. Choć piosenkarka nie ma wykształcenia psychologicznego, weźmie udział w sierpniu w imprezie z warsztatami poświęconymi medytacjom, samoleczeniu, odnawianiu energii, uzdrawianiu z traumy i wprowadzaniu w "wyższe stany świadomości". Sama też poprowadzi w jej ramach warsztaty. By uczestniczyć w nich i posłuchać nauk piosenkarki, trzeba wyjechać do Wielkiej Brytanii, bo tam odbędzie się mistyczny kongres w Windsorze koło Londynu. Wstęp na lekcje gwiazdy kosztuje aż 185 funtów, czyli ok. 965 złotych.

O czym będą warsztaty Edyty Górniak w Anglii?

W nowej relacji na Instagramie, Edyta Górniak, tłumacząc swoje warsztaty wyznała, że kocha rozmawiać o emocjach. "Jak już wiecie, jestem bardzo przekorna i potrafię z każdej sytuacji, nawet bardzo traumatycznej, wyciągnąć coś dobrego. Nauczyłam się tego na przestrzeni lat" - powiedziała na Instastories.

Nauczyłam się, w jaki sposób podnieść się z traumatycznych doświadczeń bez uszkodzenia korzenia duszy. Chętnie podzielę się tą wiedzą, bo chciałabym, żeby wszyscy ludzie byli szczęśliwi. Jestem osobą spokojną, wesołą, opanowaną, mimo tego, że pracuje w show-biznesie, mimo że wielu rzeczy doświadczyłam. O wielu historiach wiecie, o wielu historiach nie wiecie - zachęcała Górniak.

Screen z IG Edyta Górniak https://www.instagram.com/edytagorniak/

Szczegóły warsztatów z Edytą Górniak

Warsztaty z Edytą Górniak odbędą się 6 sierpnia i potrwają od godz. 14:15 do 18:15. Wcześniej o godz. 13.00 przewidziany jest obiad z piosenkarką. Na stronie wydarzenia można też przeczytać, że w cenę biletu wliczona jest również kawa, herbata i woda. "Pozyskiwanie wiedzy i inteligencji życiowej, a także poszerzanie światopoglądów w coraz większym jego spektrum, jest dowodem na to, że czas nam sprzyja. I na szczęście nie jest to jedyny sojusznik w uzdrawianiu życiowych traum. Czy można wybaczyć zdradę emocjonalną, odrzucenie i trudne doświadczenia traumatyczne? Tak, z całą pewnością można. Mogę to przyznać dopiero dziś, kiedy odnalazłam na to dowody i sposoby" - mówi tajemniczo piosenkarka, której nowe zdjęcia znajdziesz w galerii na górze strony.

Czas odrzucić postawę gardy. Czas na zsynchronizowanie naszych warstw ze światem subtelnym, który dostępny jest dla świadomości dopiero kiedy wyciszymy przebodźcowanie. Czas na życie w swojej najpiękniejszej prawdzie. Do zobaczenia na warsztatach - dodaje gwiazda.

