Allan Krupa zrezygnował z dalszej edukacji, aby poświęcić się muzyce. Syn Edyty Górniak miał już okazję pojawić się przed dużą publicznością, bo razem z mamą wystąpił podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką. "Nie stresowałem się za bardzo, bo tego typu koncerty, to nie jest do końca rzecz, w którą ja w swojej karierze celuję. To, co mnie do tego przekonało, aby wystąpić, to to, że my z moją mamą chcieliśmy razem pracować i zrobić coś razem. Zrobiliśmy bardzo dobrą robotę. Z tego, co wiem, mieliśmy podczas naszego występu największą oglądalność, więc to też jest fajny punkt zdobycia. Było bardzo fajnie. Pracowało nam się też bardzo dobrze wcześniej. Sporo czasu spędziliśmy razem w studiu, było sporo rozkmin" - powiedział w rozmowie z serwisem JastrząbPost. Jak sam podkreślił, nie widzi siebie nie wielkiej scenie i chce inaczej pokierować swoją karierą.

Syn Edyty Górniak pokazał zdjęcie z biura. Allan Krupa ciężko pracuje nad rozwijaniem własnej kariery

Allan Krupa zarabia jako DJ i dostaje coraz więcej propozycji grania w klubach. 19-latek próbuje też swoich sił jako raper. Pod pseudonimem Enso nagrał już takie kawałki jak m.in. "Lambada" czy "Dżentelman". To nie wszystko, bo syn Edyty Górniak także produkuje muzykę dla innych, jak np. znanej z "The Voice of Poland" Oliwii "Lori" Lachnik. Chłopak jest już samodzielny finansowo i nie korzysta z pieniędzy sławnej mamy. "Stawka Allana za DJ set w klubie zaczyna się od siedmiu tys. zł. Gra minimum dwie godziny, ale kluby zazwyczaj chcą, by Allan występował u nich całą noc. To też wchodzi bez problemu w grę" - powiedział nam informator. Wygląda na to, że wokalistka może być dumna ze swojej pociechy, bo Allan ciężko pracuje także w weekendy. Właśnie udostępnił zdjęcie z biura.

Allan Krupa w biurze fot. instagram.com/ensosynu

Syn Edyty Górniak o swoim ojcu. "Masakrycznie się go wstydzę"

Allan Krupa jest owocem związku Edyty Górniak z Dariuszem Krupą. Były mąż wokalistki jakiś czas temu spowodował śmiertelny wypadek drogowy. Allan przyznał w jednym z wywiadów, że nie utrzymuje z nim relacji. "Nie chcę mieć nic wspólnego z tym człowiekiem, bo się go masakrycznie wstydzę i postawiłem mu warunki naszego ewentualnego kontaktu, których po dziś dzień nie spełnił w najmniejszym stopniu" - powiedział w rozmowie z "Super Expressem".