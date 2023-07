Klaudia Halejcio zdobyła sławę między innymi dzięki graniu w "Złotopolskich". Dziś ma jedną z bardziej cenionych marek osobistych na rynku. Jej instagramowy profil śledzi ponad 781 tys. użytkowników. Dzieli się na nim kadrami z życia prywatnego i nie tylko. Na wielu z nich widać jej córeczkę Nel, z którą chętnie podróżuje. Wiele rodziców zabiera obecnie swe pociechy nad polskie morze, z racji sprzyjającej pogody. Halejcio jednak trzyma się z dala od tego kierunku.

Klaudia Halejcio rozczarowana polskim morzem. "Nie było zupełnie pogody"

W rozmowie z Jastrząb Post celebrytka wypowiedziała się w kwestii wypoczynku. Plażowanie nad Bałtykiem nie leży w kręgu jej zainteresowań. Nie tylko pogoda jest minusem spędzania czasu na Pomorzu. Co jeszcze nie odpowiada aktorce? "Polskie morze jest po prostu dla ludzi, którzy nie lubią pogody, lubią luksusowe wakacje, przynajmniej mam takie wrażenie, gdy patrzę na to, co dzieje się w moim portfelu. Nie było zupełnie pogody. Wyjeżdżając z Warszawy, przygotowałam się, że będzie upał, zapakowałam jeden dres, który starczył mi na te kilka dni. Zwłaszcza, że byłam tam z trójką dzieci, bez pogody to jest wyzwanie" - wyznała Halejcio.

Halejcio woli inne miejsca do wypoczynku w Polsce

"Ja np. kocham Polskę, ale w sumie wybrałabym inne miejsce - Mazury, czy góry. Czuję tam taką przestrzeń, że nawet jak tej pogody nie ma, to jest coś więcej do zrobienia. Zawsze - gdy ja jestem nad morzem - nie jedźcie. Ja jeszcze nigdy w życiu, gdy byłam nad polskim morzem, nie miałam pogody. Nigdy nie zanurzyłam tam więcej niż kostkę u stopy. Jeśli planujecie wydać tak duże pieniądze, żeby tam pojechać, sprawdźcie mój Instagram czy tam nie jestem" - dodała aktorka. Jesteście ciekawi, jak wypoczywa Halejcio? Zajrzyjcie do naszej galerii.