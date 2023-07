Księżna Kate i książę William pojawili się 16 lipca na finale Wimbledonu. Para oglądała na żywo finał mężczyzn, mecz Novaka Djokovicia z Carlosem Alcarazem. Księżna Kate jest od 2017 roku patronką All England Lawn Tennis and Croquet Club i ma zapewnione miejsce w królewskiej loży. Na to wyjątkowe wydarzenie para zabrała ze sobą także dzieci, księżniczkę Charlotte i księcia George'a.

Księżna Kate i książę William na finale Wimbledonu. Zabrali ze sobą dzieci

Książę George po razy pierwszy pojawił się z rodzicami na turnieju tenisa w 2022 roku. Dla księżniczki Charlotte był to debiut na tego typu wydarzeniu. Córka Williama i Kate miała na sobie błękitną sukienkę w drobne kwiatki, włosy uplecione w warkoczyki i z radością pozowała do zdjęć fotografom. Jej brat na tę okazję założył granatowy garnitur. W takim wydaniu prezentował się bardzo dostojnie.

Księżna Walii jak zawsze zachwyciła wyborem kreacji. Miała na sobie szmaragdowozieloną sukienkę do połowy łydki z londyńskiego domu mody Roland Mouret. Całość dopełniła kolczykami w kształcie łezek, broszką z kokardą i beżowymi szpilkami. Książę William wybrał szarą marynarkę i granatowy krawat. Na trybunach zaroiło się od celebrytów. Wśród gości wydarzenia pojawili się m.in. Rachel Weisz, Daniel Craig, Brad Pitt, Nick Jonas i Andrew Garfield.

Księżna Kate zachwyciła w limonkowym komplecie. Po finale pocieszała Tunezyjkę

Księżna Kate na Wimbledonie pojawiła się także w sobotę na finale gry pojedynczej kobiet, w którym Marketa Vondrousova pokonała Ons Jabeur. Na trybunach zasiadła obok legendarnej tenisistki Billie Jean King. Miała na sobie marynarkę i spódnice w kolorze limonki. Całość dopełniła drobnymi kolczykami z perełek.