Anna Wendzikowska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek w Polsce. Przez kilka lat przeprowadzała wywiady z zagranicznymi gwiazdami dla "Dzień dobry TVN", z którym finalnie rozstała się w negatywnych stosunkach. Niedawno dowiedzieliśmy się o kolejnych zmianach w śniadaniówce. Z formatem pożegnały się między innymi Agnieszka Woźniak-Starak oraz Małgorzata Rozenek-Majdan. Co na to Wendzikowska?

Anna Wendzikowska komentuje zmiany w "DDTVN". Mocny komentarz

Z zewnątrz praca dziennikarki w śniadaniówce mogła wydawać się spełnieniem marzeń, jednak rzeczywistość była według Wendzikowskiej bardzo surowa. Mobbing i negatywna atmosfera w stacji spowodowały u niej depresję, o czym dziennikarka otwarcie opowiedziała w mediach. Z "Dzień dobry TVN" pożegnali się ostatnio kolejni prezenterzy, co było nie tylko zaskoczeniem dla widzów programu, ale i dla samych zainteresowanych. Wendzikowska rozmowie z Jastrząb Post krótko skomentowała te zmiany.

Jedyne, co sobie pomyślałam w tym momencie, to to, że czuję nieprawdopodobną wolność, że nie muszę się nad tym zastanawiać, nie muszę tego oceniać i mnie to nie dotyczy. To nie mój cyrk, nie moje małpy - wyznała.

Anna Wendzikowska odcina się od TVN. Nie ogląda nawet telewizji

Dziennikarka ponadto cieszy się z tego, że nie musi mieć zdania na temat zwolnień w stacji. "(...) Na szczęście nie muszę mieć już opinii na ten temat i nie muszę tego oceniać" - wyznała w wywiadzie. Dodała ponadto, że nie ogląda telewizji. Jak widać, na dobre odcięła się od dawnej stacji. Po zdjęcia Anny Wendzikowskiej zapraszamy do naszej galerii.