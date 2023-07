Iga Lis na co dzień nie jest aktywną uczestniczką polskiego show-biznesu. Córka Kingi Rusin i Tomasza Lisa funkcjonuje z dala od mediów i nie udziela wywiadów dla portali plotkarskich. Czasem jest o niej głośno ze względu na relację ze znanym raperem, Taco Hemingwayem. Lis jest za to zdecydowanie bardziej aktywna na Instagramie, gdzie od czasu do czasu wrzuca prywatne kadry. Tym razem pokazała stylizację na ślub znajomej pary.

Iga Lis pokazała ślubną stylizację. Córka Kingi Rusin ma smykałkę do mody

Na zdjęciach dodanych przez Igę Lis widzimy ją w szaro-niebieskiej, zwiewnej stylizacji o materiale wyglądającym na satynę. Córka znanych dziennikarzy dobrała do tego letnie buty w podobnej kolorystce, perłowy naszyjnik, czarną torebkę, a włosy upięła do tyłu. Wyglądała niezwykle gustownie, z klasą i stosownie do okazji. Aby zobaczyć pełną stylizację Igi, wejdźcie do naszej galerii u góry strony.

Iga Lis fot. Instagram @Iga_lis

To już nie pierwszy raz, kiedy Iga Lis zachwyca swoją stylizacją

Po Instagramie Igi Lis można wysnuć wniosek, że uwielbia modę i pasjonuje się sztuką. Szczególnie zauważalne są nawiązania do stylistki lat 90. - szerokie spodnie i bluzy oraz fotografie w analogowym stylu. W innym razem postanowiła pochwalić się prostą, ale bardzo efektowną stylizacją. Wstawiła do sieci zdjęcie w długim płaszczu i prostych, szerokich spodniach. Niby prosto, ale to vintage klimat fotografii przykuł uwagę obserwatorów. Iga Lis w przeszłości miała do czynienia z modelingiem, stąd jej wyczucie trendów i nietuzinkowy gust modowy.