Zmarła Jane Birkin, brytyjska aktorka i piosenkarka. Artystka przez lata tworzyła i mieszkała we Francji. Została znaleziona martwa. Informację potwierdziła rodzina gwiazdy.

Nie żyje Jane Birkin

Ta informacja z pewnością wstrząsnęła fanami artystki. Bliscy Jane Birkin poinformowali, że brytyjska aktorka i piosenkarka została znaleziona martwa w swoim domu w Paryżu - podaje Reuters i powołuje się na "Le Parisien" oraz BFMTV.

Jane Birkin od jakiegoś czasu zmagała się z problemami zdrowotnymi

Na ten moment nie wiadomo, jaka była przyczyna śmierci. Niedawno Birkin odwołała koncerty z powodów zdrowotnych. "Zawsze byłam wielką optymistką, ale zdaję sobie sprawę, że potrzebuję jeszcze trochę czasu, aby móc ponownie występować na scenie przed wami" - napisała w oświadczeniu, które ukazało się w maju tego roku. Wiadomo, że artystka przeszła udar.

Jane Birkin była prawdziwą pięknością w latach 60.

Kariera Jane Birkin nabrała tempa w latach 60. Aktorka przeprowadziła się wówczas do Paryża. Wtedy też zagrała między innymi w "Sloganie", a na ilość propozycji do kolejnych ról nie mogła narzekać. We Francji spotkała również Serge'a Gainsbourga. Natychmiast wpadli sobie w oko i nagrali piosenkę "Je t'aime... moi non plus". Kompozytor był jej miłością życia, jednak nigdy nie wzięli ślubu. Po rozstaniu związała się z reżyserem, Jacquesem Doillonem, jednak i ten związek nie przetrwał. Odszedł od niej, ponieważ nie chciał rywalizować z żałobą artystki. Zdjęcia Jane Birkin znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

