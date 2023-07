Tadeusz Sznuk od lat zaliczany jest do grona najpopularniejszych i najbardziej szanowanych polskich dziennikarzy. Urodził się 16 lipca 1943 roku w Kielcach. Pierwsze szlify w prezenterskim fachu zdobywał w Rozgłośni Harcerskiej, a pod koniec lat 60. trafił na antenę Polskiego Radia. Ogromną popularność przyniosły mu w latach 70. audycje "Lata z Radiem", ale obecnie kojarzony jest głównie z programem "Jeden z dziesięciu", który prowadzi w TVP od 1994 roku. Znaleźliśmy w sieci zdjęcie Tadeusza Sznuka z młodości. Podobieństwo do popularnego polityka od razu rzuca się w oczy.

Tadeusz Sznuk na zdjęciu z młodości. "Wygląda jak Biedroń"

Na jednym z instagramowych profili fan dziennikarza opublikował jego zdjęcie z młodych lat. Z pewnością były to początki Tadeusza Sznuka przed radiowym mikrofonem. Przystojny mężczyzna został uchwycony podczas pracy. Jeden z internautów zauważył podobieństwo do polityka Lewicy, Roberta Biedronia. "Wygląda jak Biedroń" - napisał internauta pod zdjęciem Sznuka na Instagramie. Też to widzicie?

Tadeusz Sznuk chroni swoje życie prywatne. Jego dzieci trzymają się z daleka od mediów

O prywatnym życiu Tadeusza Sznuka niewiele wiemy. Prezenter bardzo o to dba, żeby jego rodzinne sprawy nie przedostawały się do mediów. Wiadomo, że ma żonę i dzieci. W jednym z wywiadów w 2006 roku wyznał, że jego dzieci trzymają się z daleka od show-biznesu i medialnego szumu.

Dzieci przyjrzały mi się dobrze i trzymają się od mediów z daleka - powiedział Tadeusz Sznuk w rozmowie z Barbarą Trusińską.

Tadeusz Sznuk Fot. KAPiF