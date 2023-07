Aleksandra Żuraw zasłynęła dzięki udziałowi w "Top Model", jednak z branżą nie była związana długo. Zamiast tego zaczęła udzielać się w mediach i dzieli się z fanami szczegółami życia prywatnego. Z końcem 2018 roku na świecie pojawiła się jej pierwsza córka Apolonia. Związek z ojcem dziewczynki nie przetrwał jednak próby czasu. Później celebrytka związała się z Kacprem, z którym zaczęła snuć plany o założeniu rodziny. Niebawem powitają na świecie dziecko.

Zobacz wideo Aleksandra Żuraw straciła ciążę, ale marzy o kolejnym dziecku. "Po takiej stracie wyczekiwanie ciąży jest zupełnie inne"

Aleksandra Żuraw jest w ciąży

Aleksandra Żuraw we wrześniu 2022 roku powiedziała "tak" ukochanemu, co relacjonowali na Instagramie. Krótko później dowiedzieli się, że spodziewają się dziecka, jednak ich radość nie trwała długo. Podczas jednego z badań okazało, że ciążą jest pozamaciczna i ją stracili. Wygląda na to, że w ich życiu pojawił się cień nadziei. Na Instagramie była uczestniczka "Top Model" opublikowała wideo, na którym wyeksponowała ciążowy brzuch. Wraz z partnerem nie szczędzili sobie czułości. Więcej ciążowych zdjęć Aleksandry Żuraw znajdziesz w naszej galerii na górze strony. Na jakiś czas celebrytka zniknęła z mediów, nie publikowała nowych treści, co zaniepokoiło fanów.

Chcemy wam o kimś powiedzieć - pisała Aleksandra Żuraw na Instagramie.

Fani domyślali się, że Aleksandra Żuraw jest w ciąży

Pod postem Aleksandry Żuraw szybko pojawiły się komentarze z gratulacjami. "Gratulacje kochani. Cudowne wieści!", "Płaczę ze szczęścia. Gratuluje!" - czytamy. Inni z kolei przyznali, że spodziewali się takiej wspaniałej wiadomości. "Tak właśnie czułam, że przez dzidzię się źle czujesz i mało cię było z nami. Po tym jak napisałaś, że za dwa tygodnie nam o czymś powiesz to całkiem. Gratulacje dla was". Redakcja Plotka również składa gratulacje i życzy szczęśliwego rozwiązania.

