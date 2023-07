13 lat temu, w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku, 19-letnia Iwona Wieczorek bawiła się w jednym z klubów w Sopocie. Nastolatka postanowiła tego wieczora wrócić sama do domu plażą. Nigdy nie dotarła do rodziny - jej ślad urwał się w okolicy zejścia na plażę nr 63. Wciąż pojawiają się nowe teorie co do tego, co stało się z dziewczyną. W 2019 roku śledztwo przejęła specjalna grupa krakowskiego Archiwum X. Jedną z czekających na efekty śledztwa jest matka Iwony Wieczorek, Iwona Główczyńska. Kobieta w rozmowie z "Faktem" opowiedziała, jak wygląda jej codzienność.

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Matka z bolesnym wyznaniem

W rozmowie z "Faktem" matka dziewczyny wyznała, że ostatnich 13 lat jest dla niej "niekończącym się cierpieniem". Nie ma żadnych śladów co do tego, co stało się z dziewczyną - nie wiadomo, czy żyje, czy została porwana, czy też umarła. Choć miała do przejścia niecałe sześć kilometrów, nagle zniknęła z monitoringu.

Dla mnie jako matki 13 lat od chwili zaginięcia mojego dziecka to czas, którego nie jestem w stanie opisać w kilku zdaniach. Jest to po prostu niekończące się cierpienie, którego nie da się zrozumieć, jeśli nie jest się na moim miejscu - mówi mama Iwony.

Śledczy przez lata łączyli zaginięcie z sytuacjami, do których miało dochodzić w słynnej Zatoce Sztuki w Sopocie. Jej właściciel Krystian W. ("Krystek") miał dopuszczać się przestępstw seksualnych. Na terenie budynku szukano śladów Iwony Wieczorek - w marcu tego roku poszukiwania oficjalnie zakończyły się. Dream Club, w którym Wieczorek bawiła się feralnego wieczoru, był własnością biznesmena związanego z Zatoką Sztuki.

Iwona Wieczorek i tajemnicza "głowa" w śmieciarce. Powraca wątek pojazdu

Nie wiadomo jednak, co dokładnie stało się w samym lokalu na imprezie, dlaczego 40 świadków przebadanych wariografem nie przeszło testu pozytywnie, o co chodziło w tajemniczych SMS-ach w telefonie Iwony i jej przyjaciół. Matka dziewczyny na łamach "Faktu" zaapelowała do wszystkich, którzy mogą mieć niewyjawioną do tej pory wiedzę w sprawie zaginięcia jej córki:

Jeśli czytasz te słowa i wiesz, co się stało z moją córką, kto mógł wyrządzić jej krzywdę lub posiadasz wiedzę, która może naprowadzić na ich ślad, to przerwij milczenie. (...) Jeśli wiesz, kto to zrobił, uwolnij siebie od tajemnicy i przekaż prawdę - prosi.

