Pamiętacie słynny internetowy spór o kolor sukienki w 2015 roku? Zdjęcie kreacji zamieszczone w sieci na platformie Tumblr wywołało debatę na całym świecie. Internauci dywagowali na temat koloru materiału. Niektórzy twierdzili, że sukienka jest niebiesko-czarna, a inni, że jest biało-złota. Sprawa nabrała takiego rozgłosu, że zdjęcie zrobione naprędce w sklepie z ubraniami i wysłane przyjaciółce było analizowane przez specjalistów w publikacjach naukowych. Osiem lat później mężczyzna połączony z viralowym hitem został oskarżony o próbę zamordowania żony.

Autor największego virala ostatnich lat oskarżony o próbę morderstwa żony

Zdjęcie wykonane zostało przez Cecilie - matkę Grace Johnston. Jak donosi brytyjski "The Times", to właśnie mąż Grace, Keir Johnston, został oskarżony o trwającą 11 lat przemoc domową i usiłowanie morderstwa żony przez uduszenie i grożenie nożem. Małżeństwo pobrało się w 2015 roku. Johnston zaprzecza wszystkim oskarżeniom, jakie padły w jego stronę.

Viral z kolorem sukienki. O co chodzi?

To właśnie matka Grace Johnston miała ubrać się w słynną sukienkę. Jeszcze przed ślubem wysłała zdjęcie ubrania córce i tak się zaczęło. Grace pokłóciła się ze swoim narzeczonym o kolor sukienki, a kiedy nie doszli do żadnych ustaleń, fotografię do sieci wrzuciła ich przyjaciółka Caitlin. Wkrótce okazało się, że każdy widzi jej kolory inaczej. Do dyskusji włączyły się nawet gwiazdy światowego formatu. "Nie rozumiem całej tej dyskusji, to chyba jakaś prowokacja. Jestem zagubiona. Oczywiście, że sukienka jest niebiesko-czarna" - pisała Taylor Swift. Post z sukienką na Tumblrze u szczytu popularność miał nawet 14 tysięcy odsłon na sekundę. Autorzy mema - w tym oskarżony Keir Johnston - gościli nawet w programie Ellen DeGeneres.