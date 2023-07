Na początku lat dwutysięcznych girslband The Pussycat Dolls robił prawdziwą furorę na listach przebojów. Zespół początkowo założony jako grupa taneczna, w efekcie zaczął nagrywać piosenki. "Don't Cha", "Buttons", "When I Grow Up", "Jai Ho (You Are My Destiny)" stały się hitami także w Polsce, ale "laleczki" rozpadły się w atmosferze pełnej skandalu. Wypowiedzi byłej członkini grupy są szokujące.

REKLAMA

Zobacz wideo Konflikty między muzykami doprowadziły do rozpadu kilku znanych grup. Oto one

The Pussycat Dolls robiły furorę w branży muzycznej. Za kulisami nie było kolorowo

W czasie, gdy członkinie Spice Girls i Destiny's Child postawiły na kariery solowe, to właśnie The Pussycat Dolls stały się najpopularniejszym girlsbandem na świecie. Gdy dołączyła do nich Nicole Scherzinger stały się rozchwytywane. Dziewczyny śpiewały, tańczyły i często towarzyszyły na scenie innym gwiazdom. Podbijały nie tylko rynek muzyczny, ale także kosmetyczny. Co ciekawe, zaledwie po wydaniu dwóch albumów panie ogłosiły, że zawieszają działalność. Fani zaczęli się zastanawiać, co stoi za taką decyzją. Na rozwiązaniu "laleczek" dobrze wyszła jedynie Scherzinger, która była najbardziej rozpoznawalna. Chociaż trudno ją określić gwiazdą pop pierwszej kategorii. Nie ma jednak wątpliwości, że o grupie często zaczęło się mówić w kontekście zakulisowych sporów, złej atmosfery, czy wreszcie skandalizujących informacji o rzekomej prostytucji.

Nicole Scherzinger pokochała zabiegi medycyny estetycznej. Jej twarz wygląda dziś zupełnie inaczej

Skandaliczne wyznania byłej "laleczki". "Nie należałam do zespołu muzycznego, ale do kręgu sexworkerek"

Oliwy do ognia dolała swego czasu dolała jedna z byłych "laleczek" koncertujących z grupą, Kaya Jones. Na swoim profilu na Twitterze wyznała, że The Pussycat Dolls był jak krąg sexworkerek. Występowanie w zespole miało wiązać się ze świadczeniem usług seksualnych wysoko postawionym osobom - menadżerom i producentom. Jeśli ktoś był temu przeciwny, musiał pożegnać się z występowaniem w zespole. Jones twierdziła też, że sama zrezygnowała z kontraktu płytowego na 13 milionów dolarów, ponieważ nie mogła znieść tego co dzieje się w zespole.

Moja prawda. Nie należałam do zespołu muzycznego, ale do kręgu sexworkerek (...). Przy okazji śpiewałyśmy i byłyśmy sławne, podczas gdy wiele osób zarabiało na nas grube pieniądze - napisała Kaya Jones na Twitterze.

"Laleczki" chciały powrócić. Nic z tego nie wyszło. Skończyło się w sądzie

Rewelacjom Kayi Jones zdecydowanie zaprzeczyła założycielka grupy, Robin Antin. Stwierdziła, że to niedorzeczne kłamstwa, a Jones próbuje wybić się na skandalu i mści się za to, że nigdy nie należała do podstawowego składu The Pussycat Dolls. W prasie pojawiało się też coraz więcej artykułów, że za rozpadem grupy stoi Nicole Scherzinger, która za wszelką cenę starała się przejmować rolę liderki, co nie podobało się pozostałym dziewczynom. Reaktywację zapowiedziano w 2019 roku. "Laleczki" nagrały nawet singiel "React", ale ich plany pokrzyżowała pandemia Covid-19. Panie zaczęły się jednocześnie przerzucać odpowiedzialnością. Ponoć Antin miała nieprawidłowo zarządzać finansami, a Scherzinger chciała mieć totalną kontrolę nad całą artystyczną koncepcją powrotu. Sprawa trafiła nawet do sądu. Wygląda więc na to, że fani nie mogą liczyć na rychły powrót The Pussycat Dolls. Pozostają im przeboje sprzed lat na platformach streamingowych.

The Pussycat Dolls Fot. Yui Mok/East News