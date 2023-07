Roksana Węgiel ostro reaguje na wypowiedź wróżki. Chce podjąć kroki prawne

Roksana Węgiel w tym roku obchodziła swoje 18 urodziny. Przy okazji wejścia w pełnoletność pochwaliła się związkiem z Kevinem Mglejem. Niedługo potem pokazała pierścionek zaręczynowy, co wywołało sporo kontrowersji. Wiele osób zwracało uwagę na to, że partner piosenkarki jest od niej starszy o siedem lat i ma dziecko z poprzedniego związku. Para jednak nie przejmuje się, co mówią o niej inni i cieszą się własnym towarzystwem. Widać, że oboje są zakochani po uszy. Jednak niedawno wróżka przekazała jednemu z tabloidów jej wróżbę dla narzeczeństwa. Teraz wokalistka w ostrych słowach odpowiedziała tarocistce.

Roksana Węgiel reaguje na wróżbę. Nie kryje swojego oburzenia

Piosenkarka udostępniła na InstaStories screen przedstawiający kodeks wróżbity. Na jego tle zwróciła się do kobiety, która w jednym z tabloidów stawiała karty dla pary, bez ich wiedzy. Roxie Węgiel podkreśliła trzy pierwsze punkty owego spisu obowiązków, według których zabronione jest komuś bez jego zgody.

Kochana wróżko Anna Kempisty. Radze zapoznać się z kodeksem wróżbity. Szczególnie zwrócić uwagę na trzy pierwsze punkty - napisała.

Dodała również, że zarówno piosenkarka, jak i jej narzeczony nie chcą, aby taka sytuacja się powtórzyła. Para nie jest zainteresowana wróżbami. Przy okazji wbiła szpilę wróżbitce, sugerując jej, żeby zamiast tarotem zajęła się rumpologią - wróżeniem z pośladków. "Na przyszłość, nie życzymy sobie stawiania żadnych tarotów, a pani zalecam praktykowanie rumpologii". Na koniec zagroziła podjęciem kroków prawnych: "Przypomnienie dla wszystkich. Nic w internecie nie ginie, a nasza kancelaria będzie kontaktować się z osobami, które przeginają".

Roxie Węgiel odpowiada wróżce

Roksana Węgiel nie ukrywa, że wiara odgrywa ważną rolę w jej życiu. Pomógł jej nawet w związku

Zwyciężczyni Eurowizji Junior postanowiła wyjaśnić, dlaczego zdecydowała się zareagować na artykuł na jej temat z wypowiedzią wróżbitki. Roksana Węgiel nigdy nie ukrywała, że jest wierząca. Tymczasem zarówno tarot, jak i inne formy wróżbiarstwa są sprzeczne z naukami Kościoła. "Odniosłam się do incydentu z wróżbiarstwem tylko i wyłącznie dlatego, że jest to totalnie sprzeczne z naszymi wartościami, wiarą i w życiu nie dalibyśmy sobie wróżyć z kart" - tłumaczyła piosenkarka.

Również partner wokalistki, Kevin Mglej jest osobą bardzo wierzącą. "Ja i Kevin jesteśmy mocno wierzącymi osobami. Zawsze wiara była dla nas istotna i stanowiła ważną funkcję w naszych życiach" - opowiadała Węgiel w rozmowie z Plotkiem. W tym samym wywiadzie gwiazda wyznała również, że to Bóg pomógł jej wejść w relację z narzeczonym. "Pojechałam na adorację do kościoła. Otwieram Pismo Święte na przypadkowej stronie i akurat padło na cytat, który Kevin mi wysłał. Totalnie wierzę w takie znaki. Bóg mi dał znak, że to jest to" - mówiła. Związek Roxie Węgiel z Kevinem Mglejem już na początku wywołał burzę w mediach. Zdjęcia pary znajdziecie w galerii.