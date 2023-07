Lisa Marie Presley odeszła w wieku 54 lat. Jej dążenie do perfekcyjnej figury miało fatalny skutek. Od dawna zagraniczne portale rozpisywały się na temat jej rygorystycznych sposobów odchudzania. Wiele kobiet podążą śladami celebrytki, natomiast nie ma pojęcia o fatalnych skutkach takiej decyzji. Dr Terry Dubrow podzielił się cennymi wnioskami na temat operacji odchudzających.

Lisa Marie Presley chciała szybko schudnąć. Lekarz zabrał głos

Znany chirurg w rozmowie z TMZ wypowiedział się w sprawie Presley. Jej zgon był spowodowany niedrożnością jelit, wynikającą z próby zrzucenia nadprogramowych kilogramów. Miała powikłania po po operacji bariatrycznej. Takie metody cieszą się popularnością za granicą. Warto pamiętać, że to bardzo ryzykowne procedury. "Przeczytałem raport z sekcji zwłok Lisy Marie. Miała najbardziej zaawansowane powikłania" - wyznał dr Terry Dubrow. "[Osoby wykonujące zabieg - przyp. red.] Stworzyły nowe połączenie między jej żołądkiem a jelitami, a najczęstszym powikłaniem po wejściu do jamy brzusznej i wykonaniu tego rodzaju operacji, jest tworzenie się blizny. Bywa, że w dowolnym momencie w przyszłości, po tego rodzaju operacji bariatrycznej, powstałe zrosty mogą blokować części jelita cienkiego, co skutkuje tzw. niedrożnością jelita cienkiego" - dodał doktor.

Lisa Marie Presley Fot. Chris Delmas / AFP / East News

Chirurg o makabrycznym odkryciu w zwłokach Presley

Znamy przyczynę śmierci Lisy Marie Presley

Analizując sekcję zwłok gwiazdy, dr Terry Dubrow zauważył pewien niepokojący element. "To, co jest naprawdę przerażające to fakt, że 30 stóp [ok. 915 cm - przyp. red.] jej jelita cienkiego obumarło, zanim dotarła do szpitala" - zauważył chirurg. Tym samym przestrzegł osoby, które chcą poddać się podobnym zabiegom. Próby odchudzania przyniosły u Presley tragiczny skutek. Chcecie zobaczyć, jak wyglądała Lisa Marie Presley? Koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii.