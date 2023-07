W ostatnim czasie wszystkie oczy zwrócone są w stronę księcia Harry'ego i Meghan Markle. W mediach pojawia się coraz więcej plotek na temat kryzysu w ich związku. Najnowsze doniesienia mówiły nawet o tym, że papiery rozwodowe mają być już gotowe. W dodatku żona księcia została przyłapana, jak samotnie robiła zakupy na Montecito Farmer's Market, co jeszcze bardziej zaostrzyło spekulacje na temat rzekomych problemów w małżeństwie.

REKLAMA

Zobacz wideo Co Brytyjczycy sądzą o nowej królowej Camilli oraz o zachowaniu Meghan i Harry'ego? [SONDA]

Meghan Markle zapomniała zabrać księcia Harry'ego na zakupy. Wzięła za to ochroniarzy

Po tym jak książę Harry z małżonką zrezygnowali z pełnienia obowiązków wyższej rangą członków rodziny królewskiej, zdecydowali się wyprowadzić z Wielkiej Brytanii. Para porzuciła mieszkanie w Pałacu Kensington na rzecz luksusowej posiadłości w Kalifornii. W miejscowości nieopodal co piątek odbywa się targ rolniczy. To właśnie na nim dostrzeżono ostatnio Meghan Markle.

Meghan zasypuje gwiazdy wiadomościami. "Błaga, by zechcieli spędzić z nią czas"

Kobieta wybrała się na zakupy ubrana w jasną, rozpiętą koszulę z kołnierzykiem i spódnicę maxi w karmelowym kolorze. Do tego dobrała czarne klapki i okulary przeciwsłoneczne. W tym wydaniu na pewno mogła poczuć się anonimowo wśród miejscowych. Markle przechadzała się między różnymi stoiskami, oglądając towary. W pewnym momencie zatrzymała się nawet, aby spróbować miodu od jednego ze sprzedawców. Ostatecznie zdecydowała się zakupić świeże kwiaty, które włożyła do dużej, jutowej torby.

William był w kiepskim stanie przez brata. "Nie jadł, odciął się od świata"

Jednak jeden szczegół zwrócił szczególnie uwagę mediów. Na targowisku w Montecito nie dostrzeżono księcia Harry'ego. W kontekście ostatnich spekulacji na temat rzekomego kryzysu w ich związku wydało się to podejrzane. Chociaż Markle "zapomniała" zabrać ze sobą męża, to towarzyszyli jej ochroniarze.

Nielegalny pies Meghan Markle. Nie zauważyła znaku?

Oprócz ochroniarzy na zakupach Meghan Markle towarzyszył jej ukochany pies rasy beagle. Jednak pilnował go jeden z bodyguardów, podczas gdy jego opiekunka spacerowała między straganami. Aktorka jest często widywana z pupilem, ale tym razem wywołał on wiele emocji. Przy wejściu na targowisko od razu widać duży, zielony znak z napisem "zakaz wstępu z psami". Nie wyglądało jednak na to, aby któryś ze sprzedawców zwrócił księżnej na to uwagę. Więcej zdjęć Meghan Markle znajdziecie w galerii.