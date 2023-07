Córka współpracownika Putina nie żyje. Wcześniej wydała miliony na wróżkę

Natalia Boczkarewa, czyli pociecha nieżyjącego Wasilija Boczkarewa, została znaleziona martwa we własnym mieszkaniu. Ojciec Rosjanki sprawował funkcję gubernatora regionu Penza i blisko współpracował z Władimirem Putinem. Co wiadomo o życiu oraz przyczynach śmierci jego córki?

Natalia Boczkarewa nie żyje. Oto prawdopodobna przyczyna zgonu

Zagraniczne media rozpisują się na temat odejścia Rosjanki, która zmarła w środę 12 lipca 2023 roku. Za życia nie narzekała na brak luksusu. Mieszkała w drogim apartamencie i właśnie w nim została znaleziona martwa. Dzień przed odejściem żaliła się dozorcy budynku na dolegliwości zdrowotne. To właśnie on wezwał policję, która dokonała tragicznego odkrycia. "Po wejściu do mieszkania policjanci znaleźli ciało 44-latki. Nie było na nim śladów przemocy" - dowiadujemy się z TASS. Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami, przyczyną zgonu mogła być ostra niewydolność serca. Poniżej możecie zobaczyć, jak wyglądała Rosjanka. Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii.

Natalia Boczkarewa wydała miliony na wróżkę

Co wiemy o życiu zamożnej Rosjanki? W ostatnich latach mieszkała w Moskwie. Miała udziały w piekarniach, przetwórniach drewna i galeriach handlowych. Założyła ponadto agencję reklamową Express. Głośno o Rosjance było wskutek oszustwa, którego padła ofiarą. Za namową tajemniczego mężczyzny udała się do wróżki, aby rozwiązać problemy sercowe. W związku zamożnej Rosjanki nie działo się najlepiej. Wydała na wróżby 16 mln rubli. Wróżka po otrzymaniu majątku zniknęła w tajemniczych okolicznościach, a Boczkarewa zgłosiła sprawę na policję. O całej sprawie informowały portale msk1.ru oraz thevoicemag.ru.