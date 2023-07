W nocy z piątku na sobotę 15 lipca w Krakowie doszło do tragicznego wypadku samochodowego. Pojazd zjechał z niewyjaśnionych przyczyn na nadbrzeże mostu Dębnickiego. "Policja otrzymała zgłoszenie, że nikt z niego nie wychodzi" - mówił w rozmowie z TVN24 młodszy kapitan Hubert Ciepły, rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. W wypadku zginęło czterech mężczyzn. Jak się okazało, jednym z nich był 24-letni syn byłej uczestniczki "Królowych życia" Sylwii Peretti. Mężczyzna kilka razy pojawił się w show, prowadził także mamę do ołtarza, gdy brała ślub z Łukaszem Porzuczkiem. Peretti poświęciła synowi jeden z archiwalnych postów na Instagramie.

Poruszający wpis Sylwii Peretti o synu

Na profilu Sylwii Peretti na Instagramie od czasu do czasu pojawiały się zdjęcia z synem. Udostępniała m.in. fotografię ze ślubu. Uwagę zwraca także zdjęcie z 2021 roku. Wtedy celebrytka złożyła mu piękne życzenia z okazji Dnia Dziecka.

Syn Peretti zginął w wypadku samochodowym. 24-latek pomagał innym

Starałam się wychować cię na swoich błędach. Najważniejsze, żebyś moich nie popełniał. Jesteśmy przyjaciółmi, to mój największy sukces. W każdej potrzebie możesz na mnie polegać. Nigdy w życiu, nie pozwolę ci zejść na złą drogę, bądź pewien - kocham cię - mogliśmy przeczytać.

Sylwia Peretti o synu mówiła również w wywiadzie dla portalu dziendobrytvn.pl. Opowiadała o ich relacjach. Zapewniała, że syn ma w niej ogromne wsparcie. "Chciałam, żeby mój syn miał fajny dom. Moim największym sukcesem jest to, że jak ma jakikolwiek problem, to wpada do mnie i gadamy. (...) Dziś jest moim najlepszym kumplem. Świetny chłopak, bardzo fajnie mi się udał" - mówiła. Ich wspólne zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony.

