Księżna Kate jest jedną z najprężniej udzielających się publicznie członkiń rodziny królewskiej. Jako żona przyszłego króla uczestniczy w niezliczonej ilości spotkań z poddanymi, a oprócz tego jest działaczką charytatywną. Ostatnio została zaproszona na finał Wimbledonu kobiet. Wyglądała obłędnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Księżna Kate spotkała się z małą dziewczynką. Olśniła swoją różową kreacją

Księżna Kate olśniła w pistacjowej stylizacji

Księżna Kate słynie z tego, że jest najlepiej ubraną członkinią rodziny królewskiej. Jej stylizacje są zawsze dostosowane do sytuacji, a także do jej sylwetki i typu urody. Z tego powodu raczej na próżno doszukiwać się wpadek. Ostatnio miała okazję gościć podczas finału Wimbledonu. Na tę okazję wybrała pistacjową midi od Self Portrait za 2200 złotych, którą zestawiła z tweedową marynarką z krótkim rękawem. Do tego dobrała beżowe szpilki i torebkę. Uwagę zwracają perłowe kolczyki, których cena zwala z nóg. Za taki model od Cassandry Goad trzeba zapłacić ponad 25 tysięcy złotych. Więcej zdjęć księżnej Kate z turnieju tenisa Wimbledon znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Britain Wimbledon Tennis Fot. Kirsty Wigglesworth / AP Photo

Meghan i Kate we fryzurze na księżną Dianę? Zobaczcie, czy im pasuje

Księżna Kate została zaproszona na finał turnieju tenisa

Wydarzenie, na którym miała okazję gościć księżna Kate to finałowy turniej Wimbledon w kategorii kobiet. Od 1884 roku jest on corocznie organizowany na przełomie czerwca i lipca. W tym roku żona księcia Williama miała okazję oglądać zmagania między innymi Ons Jabeur oraz Markety Vondrousovej. Oprócz tego według doniesień Daily Mail rozmawiała z byłymi gwiazdami tenisa Billie Jean King i Martiną Navratilovą.