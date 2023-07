Księżna Kate dołączyła do brytyjskiej rodziny królewskiej, kiedy 29 kwietnia 2011 roku wyszła za księcia Williama, obecnie następne tronu. Brytyjczycy oraz fani royalsów z całego świata szybko ją pokochali. Każde jej wystąpienie publiczne wzbudza wiele emocji i zawsze jest szeroko komentowane. Ostatnio zwrócono uwagę na nietypowy szczegół, który często widać na dłoniach kobiety - plastry. W końcu ich tajemnica została rozwiązana.

Skąd wzięły się plastry u księżnej Kate?

Chociaż Księżna Kate w Adelaide Cottage ma dostęp do sporej służby i wyspecjalizowanych kucharzy, to nie wszystko zostawia w ich rękach. Żona księcia Williama nade wszystko uwielbia gotować i piec ciasta, a w tym również torty na urodziny pozostałych członków rodziny. W kuchni chętnie też spędzają czas dzieci książęcej pary. Wówczas mama przekazuje im swoje kulinarne zdolności.

Uwielbiam robić ciasto. Tradycją stało się pozostawanie do północy z absurdalną ilością ciasta i polewą, a zawsze robię zdecydowanie za dużo. Ale uwielbiam to - tłumaczyła kiedyś księżna.

Okazuje się, że to właśnie to hobby jest powodem opatrunków, które często widzimy na jej dłoniach. Ponoć księżna często kaleczy dłonie w kuchni. Według źródeł ma niezwykły talent do różnych kuchennych wpadek. W dodatku warto przypomnieć, że księżna wychowuje trójkę małych dzieci, które potrafią narozrabiać. Zauważyliście plastry na jej dłoniach? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii.

Wokół księżnej Kate i księcia Williama wybuchła ostatnio niemała afera. Małżeństwo otworzyło plac zabaw dla dzieci, który jest częścią Wielkiego Parku Windsorskiego. Znajduje się w nim wiele atrakcji dla dzieci w każdym wieku. Cały obiekt został również starannie wykończony drewnianymi chatkami, zjeżdżalniami itd.

