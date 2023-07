Justyna Steczkowska pokazała młodszego syna. To rzadki widok. Ma już 17 lat

Justyna Steczkowska od ponad 20 lat jest w związku małżeńskim z Maciejem Myszkowskim, a owocem ich miłości jest trójka pociech: Leon, Stanisław i Helena. Gwiazda wielokrotnie podkreślała w wywiadach, jak wielkim szczęściem jest dla niej posiadanie rodziny. Chociaż nieczęsto publikuje w sieci zdjęcia czy filmy z potomstwem, tym razem zrobiła wyjątek. Wykonawczyni "Dziewczyny szamana" wrzuciła na Instagram najnowsze zdjęcia swojego syna Stanisława, które zostały zrobione na rodzinnych wakacjach.

Justyna Steczkowska pokazała młodszego syna. To rzadki widok

Justyna Steczkowska w opublikowanej na Instagramie relacji podzieliła się z fanami zdjęciem, na którym pozuje jej młodszy syn. Trzeba przyznać, że Stanisław bardzo się zmienił na przestrzeni lat. Póki co nie wiadomo, czy 17-latek zdecyduje się wejść do show-biznesu, tak jak jego starszy brat Leon. Wejdźcie do naszej galerii u góry strony, aby zobaczyć wcześniejsze zdjęcia Stanisława.

Stanisław Steczkowski fot. Instagram @justynasteczkowska

Co wiemy o młodszym synie Justyny Steczkowskiej?

Stanisław Myszkowski jest o pięć lat młodszy od swojego brata Leona. Na ten moment 17-latek rzadko pokazuje się na branżowych imprezach. Próbował za to swoich sił na muzycznej estradzie jako pianista. Kształcił się w tym kierunku w szkole muzycznej w Grodzisku Mazowieckim. W maju 2022 roku Stanisław postanowił zaprezentować swój talent szerszej publiczności. Wystąpił u boku sławnej mamy na koncercie fundacji Polsat. Nastolatek akompaniował jej na fortepianie do piosenki pod tytułem "Moon River" z filmu "Śniadanie u Tiffany'ego". Co jeszcze wiemy na temat młodszego syna Justyny Steczkowskiej? Okazuje się, że bardzo lubi gotować. Na co dzień uczy się w szkole gastronomicznej.