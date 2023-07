Joanna Okuniewska rozstała się z partnerem po ośmiu latach. Wydała oświadczenie

Joanna Okuniewska prowadzi jeden z najbardziej popularnych podcastów w Polsce, o tytule "Ja i moje przyjaciółki idiotki", w którym nie brakuje porad i przeróżnych historii dotyczących życia miłosnego. Jak ta sfera wygląda u autorki wspomnianego projektu? Okuniewska niedawno rozstała się ze swoim ukochanym. Wszystko opisała na Instagramie.

Joanna Okuniewska jest z powrotem singielką. Z byłym partnerem ma córkę

Autorka podcastu poznała byłego partnera za pośrednictwem portalu randkowego w 2015 roku. Pięć lat później zakochani powitali na świecie córkę Helenę, co na początku było owiane tajemnicą mimo tego, że Okuniewska jest od dawna aktywna w mediach. Wieść o rozstaniu autorki podcastu z dotychczasowym partnerem wywołała u niektórych zaskoczenie oraz falę wspierających komentarzy. "Helena ma szczęście, że ma takich dojrzałych emocjonalnie i świadomych rodziców. Ja się o was nie boję. Ja was podziwiam. Ze wszystkim sobie poradzicie" - napisała jedna z obserwatorek. Co z kolei wyznała sama Okuniewska?

Kilka tygodni temu, po ośmiu latach spędzonych razem zadecydowaliśmy z Amadeuszem o pogłębianiu naszej relacji tylko jako rodzice wspaniałej Helenki, pozostając w przyjaźni i szacunku - oznajmiła.

Okuniewska ma wspólną misję z byłym partnerem

W dalszej części posta czytamy: "Zawsze łączyć nas będzie rodzicielstwo - dlatego nasza droga niezupełnie się kończy. Ale czas, by każde z nas wybrało swój kierunek. Wciąż przyświeca nam wspólna misja ofiarowania Helenie wspaniałego, bezpiecznego dzieciństwa i wierzymy, że tak właśnie będzie". W poście dotyczącym rozstania nie brakuje wspólnych zdjęć całej rodziny. Po więcej zapraszamy do naszej galerii na górze strony.