Tak mieszka Sylwia Peretti. Zmarły syn celebrytki często odwiedzał rodzinny dom

Sylwia Peretti dała się poznać dzięki udziałowi w programach telewizyjnych. Fani z pewnością kojarzą ją z "Królowych życia", ale wystąpiła również w "Kuchennych rewolucjach". Celebrytka prowadziła kilka intratnych biznesów. Na Instagramie chętnie publikuje fotografie z codziennego życia. Przy okazji można zauważyć, jak mieszka. Celebrytka miała bardzo bliską relację z synem, który tragicznie zginął w wypadku samochodowym w nocy z piątku na sobotę 15 lipca w Krakowie. 24-letni Patryk bardzo często odwiedzał rodzinny dom.

Sylwia Peretti w życiu imała się różnych zajęć. Zawsze była jednak przedsiębiorczą osobą. Swego czasu fani celebrytki przeżyli niemały szok, gdy wyszło na jaw, że lata temu wzięła udział w programie "Kuchenne rewolucje". Niezbyt dobrze wspomina przygodę z show. Magda Gessler nie podpisała się pod lokalem po zmianach, a Peretti w rozmowie z Plotkiem przyznała, że została w programie źle przedstawiona. Gwiazda miała również sieć salonów kosmetycznych, spa, a jej ukochany mąż prowadzi firmę, która zajmuje się wydobywaniem niebezpiecznych materiałów wybuchowe z dna morskiego. Jak podaje WP, jest to jedna z najbardziej wyspecjalizowanych firm tego typu w Europie. Peretti nie ukrywa, że kocha życie w luksusie, co widać, chociażby po jej willi. Stara się jednak pomagać potrzebującym, a w programie "Królowe życia" razem z synem przygotowywała paczki dla domów dziecka.

Na co dzień mieszka w okazałej willi w Krakowie, wraz z mężem i psami. Bardzo często odwiedzał ich syn, który podobnie jak matka, podzielał pasję do motoryzacji. Już garaż Sylwii robi wrażenie. W swojej kolekcji posiada takie marki samochodów jak: BMW, Ford Mustang, Audi i Mercedes.

Wnętrza posiadłości utrzymano w stylu glamour. W jadalni stanął długi stół, a na jednej ze ścian położono bogato zdobioną tapetę. Część jadalniana łączy się z salonem, gdzie znajduje się duża, wygodna kanapa. Przed nią ustawiono nowoczesny stolik kawowy, a po bokach dwa fotele.

W posiadłości znajdują się m.in. sauna, jacuzzi, pokój do imprezowania, czy świetnie zagospodarowany ogródek. "Mamy saunę parową, to moje top of the top. Jest także strefa imprezowa, a obok niej sauna sucha. Następnie wychodzimy przez balkon do ogrodu. To strefa, gdzie odpoczywam. Jak mam problem czy doła, to zapalam światełka i wskakuję do wody. To super reset" - mówiła dla "DDTVN".

Jednak największą uwagę zwraca garderoba, jak z filmów. Peretti trzyma luksusowe torebki i buty za szklanymi gablotami, co daje efekt niczym ze sklepu. Ogromny przedpokój urządzono z rozmachem. Schody wykonano z marmuru, a na ścianach zamontowano mnóstwo luster, dzięki czemu przestrzeń wygląda na jeszcze większą.

Kuchnię urządzono w funkcjonalny sposób. Nie brakuje tam miejsca na blatach roboczych, a także dużego okna, z którego rozciąga się widok na ogród. Więcej zdjęć posiadłości Sylwii Peretti znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

