Syn Sylwii Peretti uczestniczył w wypadku samochodem, do którego doszło przy moście Dębnickim w Krakowie około 3.00 w nocy z piątku na sobotę 15 lipca. Samochód osobowy zjechał z niewyjaśnionych przyczyn na nadbrzeże mostu Dębnickiego i dachował. 24-letni Patryk nie kierował pojazdem. Informację o jego śmierci potwierdził menedżer celebrytki w rozmowie z Pudelkiem. Dodał, że okoliczności wypadku wciąż są ustalane. Napływają kondolencje od wstrząśniętych tragedią osób. Patryka pożegnała również działaczka społeczna Powiatu Wielickiego. Jak ujawniła kobieta, ten w wolnych chwilach poświęcał się działalności charytatywnej.

Sylwia Peretti dobrze wychowała syna. Przed śmiercią pomagał innym

Sylwia Peretti w programie "Królowe życia" nigdy nie ukrywała, że jej rodzina pasjonuje się motoryzacją. Patryk mimo młodego wieku był doświadczonym kierowcą. Tragicznego dnia to nie on kierował pojazdem. W wyniku wypadku zginęły wszystkie osoby przebywające w pojeździe.

Informację o śmiertelnym wypadku udostępniła na swoim profilu Anna Kowal, Przedstawicielka Rady Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego i działaczka społeczna Powiatu Wielickiego. W komentarzach nie zabrakło kondolencji i wyrazów współczucia dla pogrążonej w żałobie rodzinie. Jak ujawniła działaczka, Patryk w wolnych chwilach udzielał się charytatywnie, pomagał osobom schorowanym i po różnego rodzaju wypadkach. Sylwia Peretti w programie "Królowe życia" również wspomagała lokalny dom dziecka, w czym pomagał jej syn.

Jeden z tych chłopców udzielał się charytatywnie w Wieliczce na rzecz chorych i po wypadkach…. właśnie syn Królowej Życia… Serdeczne kondolencje dla rodziców - straszna tragedia" - czytamy.

Syn Sylwii Peretti nie żyje. Kim był 24-letni Patryk?

Patryk Peretti miał 24 lat. Niejednokrotnie mogliśmy go oglądać w "Królowych życia", a także w mediach społecznościowych celebrytki. To właśnie Patryk poprowadził mamę do ołtarza, gdy brała ślub z Łukaszem Porzuczkiem. "Lata przemijają, ja teraz obserwuje swojego syna jako mężczyznę i czuję niewiarygodną dumę, że jest opiekuńczym, dobrym człowiekiem, że jest moim synem" - napisała Peretti w jednym z postów na Instagramie. Patryk prowadził konto na Instagramie, jednak w przeciwieństwie do matki, ustawił je jako profil prywatny.

