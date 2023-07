Magda i Dawid Narożni dali się poznać fanom disco polo jako członkowie zespołu Piękni i Młodzi. Sporą popularność przyniósł im udział w programie Polsatu "Must be the music. Tylko muzyka". Małżeństwo doczekało się córki Gabrysi i wylansowało sporo przebojów. W 2019 roku poinformowali o swoim rozwodzie. Nadal występowali razem, aż do pamiętnego skandalu na Sylwestrze Marzeń, gdzie doszło do rękoczynów i wzajemnych oskarżeń. Ostatecznie Narożna wyrzuciła byłego męża z zespołu, a jego miejsce zajął Daniel Biczak. W tym roku byli partnerzy rywalizują ze sobą o przebój lata.

REKLAMA

Zobacz wideo Magda Narożna zachwycona talentem córki: Ma lepszy głos niż ja

Narożna kontra Narożny. Byli małżonkowie walczą o hit lata

Wakacje to dla wielu wykonawców disco polo prawdziwy okres żniw. Głównie ze względu na letnie imprezy plenerowe, których grają wyjątkowo dużo. Taneczne piosenki dostają się też na wiele wakacyjnych playlist i osiągają świetne rezultaty w streamingu. W tym sezonie wyjątkową popularnością cieszą się piosenki, w których możemy usłyszeć Narożnych. Zespół Piękni i Młodzi pięć miesięcy temu wypuścił utwór "Czułe słowa (My Oh My)", który na serwisie YouTube odtworzono już 16 milionów razy. Piosenka jest obecnie na 8. miejscu najpopularniejszych teledysków w Polsce. Ze względu na wpadającą w ucho zbitkę słów, po polsku "maju maj", od tego refrenu trudno się uwolnić. Do tego stopnia, że nucą go także słuchacze, którzy na co dzień z disco polo nie chcą mieć nic wspólnego. Na jednym z koncertów piosenkę zaśpiewała nawet Viki Gabor. To tylko świadczy o popularności letniego hitu Pięknych i Młodych.

Magdalena Narożna jest rozwścieczona. Zdenerwowała się na pytanie o byłego męża

"Maju maj" Magdy Narożnej hitem lata? Być może, ale do gry wszedł też Dawid Narożny

Kiedy wydawać by się mogło, że Magdalena Narożna wygrała lato ze swoim przebojem, do gry wszedł jej były mąż. Warto przy tym dodać, że Dawid Narożny po wyrzuceniu go z zespołu przez pewien czas atakował byłą partnerkę w mediach społecznościowych. Próbował robić karierę solową, ale bez większych sukcesów. Fani byli zniesmaczeni utworem "Alkoholiczka". Zarzucali mu, że próbuje w ten sposób krytykować Narożną, którą po sylwestrowej aferze oskarżał, że często "sięga do kieliszka". Ostatecznie były członek Pięknych i Młodych postanowił założyć swój zespół o oryginalnej nazwie Piękni i Młodzi Dawid Narożny. To właśnie pod tym szyldem wypuścił piosenkę "Ona działa na mnie jak". Utwór bardzo spodobał się słuchaczom. W zaledwie miesiąc clip wyświetlono na YouTube aż 23 miliony razy. Obecnie jest na trzecim miejscu na liście najpopularniejszych teledysków w Polsce. Których Pięknych i Młodych wolicie? Ich zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony.

Magdalena Narożna Fot. KAPiF