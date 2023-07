Viki Gabor dorasta na oczach milionów widzów. Swoją karierę zaczynała w programie "The Voice Kids". Jednak to udział w eurowizyjnej "Szansie na sukces" i wygrana w Eurowizji Junior z piosenką "Superhero" przyniosła jej ogromną sławę. 10 lipca wokalistka skończyła 16 lat. Fani zgotowali jej prawdziwą niespodziankę.

REKLAMA

Zobacz wideo Viki Gabor o kontakcie z rówieśnikami. Woli towarzystwo starszych osób?

Viki Gabor skończyła 16 lat. Fani przygotowali jej niespodziankę

Viki Gabor ma już na koncie dwa solowe albumy. Często występuje też na telewizyjnych festiwalach i letnich koncertach. Teraz zgodziła się zostać jurorką w jednym z konkursów talentów. Wydarzenie odbyło się na Małej Plaży w Szałe, nad Jeziorem Pokrzywnickim. Tam razem z Alicją Janosz odcisnęła swoje dłonie, które ozdobią Słoneczną Promenadę. Podczas "Grand Prix Mała Plaża 2023" na Viki Gabor czekała też urodzinowa niespodzianka. W pewnym momencie wniesiono tort, a tłum fanów odśpiewał idolce tradycyjne "sto lat". Zdjęcia z urodzin Viki Gabor znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Viki Gabor Fot. Przemysław Szczeblewski

Viki Gabor zdała egzamin ośmioklasisty. Do szkoły się nie wybiera

Przypomnijmy, że Viki Gabor niedawno odebrała wyniki egzaminu ośmioklasisty. Do szkoły jednak się nie wybiera. Wokalistka potwierdziła, że naukę ma zamiar kontynuować tylko i wyłącznie zdalnie. Zapewne jest to związane z dużą ilością obowiązków zawodowych. Z tego też względu celebrytka ma utrudniony kontakt ze szkolnymi rówieśnikami. Przyznała jednak, że gdy jest u siebie w domu, to stara się spotykać z koleżankami. Kontakty ułatwia też internet.

Teraz mogę uczęszczać do szkoły jedynie zdalnie. Inaczej nie miałabym komfortu i nie mogłabym uczyć się w spokoju - powiedziała Viki Gabor w rozmowie z "Faktem".

Viki Gabor Fot. Przemysław Szczeblewski/ mat.prasowe