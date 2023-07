Natalia Nykiel to wokalistka, która zdobyła popularność występując w talent show "The Voice of Poland". Program był dla niej tylko przepustką do sławy. Jej single "Bądź duży" i "Error" z debiutanckiej płyty stały się w Polsce dużymi przebojami. Jednak okazuje się, że prawdziwym hitem w jej wykonaniu jest piosenka "Pół kroku stąd" z disneyowskiej animacji "Vaiana - Skarb Oceanu". Na YouTube utwór zaśpiewany przez Natalię wyświetlono już 84 miliony razy. Nic więc dziwnego, że producenci "The Voice Kids" zaprosili wokalistkę do roli jurorki. Ta jednak wielokrotnie odmówiła. Teraz wiemy, dlaczego.

Nykiel nie chciała być jurorką "The Voice Kids". "Nie czułam się na siłach, żeby pracować z dziećmi"

Jurorowanie w programach typu talent-show to nie jest nowość dla Natalii Nykiel. W 2020 roku zasiadła obok Kuby Badacha i Igora Herbuta w jury programu "The Four. Bitwa o sławę". Ten jednak cieszył się umiarkowaną popularnością. Powstał zaledwie jeden sezon. Co innego "The Voice Kids". Do tej pory powstało już sześć edycji show, a swoje muzyczne kariery zaczynali tam m.in. Roxie Węgiel, Viki Gabor, Sara James, AniKa Dąbrowska, Kuba Szmajkowski czy Marcin Maciejczak. Dlaczego więc wokalistka nie przystała na propozycję producentów? Opowiedziała o tym w rozmowie z Plotkiem.

Bardzo lubię "The Voice Kids", żaden program nie daje takich emocji! Przy poprzednich edycjach zupełnie nie czułam się na siłach, żeby pracować z dziećmi i zawsze od razu dziękowałam za propozycję. Kilka miesięcy temu, kiedy ta propozycja padła po raz kolejny, po raz pierwszy przeszło mi przez myśl, że może mogłabym coś tym dzieciakom przekazać, zwłaszcza że wiem, jak ważną rolę w ich życiu (i ich rodziców) odgrywa piosenka „Pół kroku stąd". Jak się ostatnio dowiedziałam, jest najchętniej słuchaną w streamingach piosenką z filmów Disneya w Polsce. Niestety ta propozycja zbiegła się z innymi zobowiązaniami zawodowymi, więc w nadchodzącym sezonie mogę wpaść ewentualnie tylko gościnnie - powiedziała Natalia Nykiel w rozmowie z Plotkiem.

Łuczenko-Szczęsna i Nykiel na zdjęciach próbnych do "The Voice Kids".

Natalia Nykiel wystąpi na sopockim festiwalu. Robi casting na tancerzy

Natalia Nykiel skupia się obecnie na swoich solowych projektach. Ostatnio wrzuciła przedpremierowo fragment nowego utworu "Bye Bye", który będzie miał swoją premierą na tegorocznym Top of The Top Festival w Sopocie. Ruszyła też z castingiem na tancerzy, którzy wystąpią z nią na scenie legendarnej Opery Leśnej.

Aktualnie całą moją energię pochłaniają przygotowania do premiery singla "Bye Bye" i show na festiwalu w Sopocie, podczas którego po raz pierwszy od 10 lat, kiedy jestem obecna na scenie, wystąpię z tancerzami z naprawdę dużym show - dodała Natalia Nykiel w rozmowie z Plotkiem.

