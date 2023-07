Odmieniona Sanah zachwyca w nowym teledysku. Zainspirowała ją inna artystka. Wyszło genialnie

Sanah, a tak właściwie Zuzanna Grabowska uchodzi za jedną z najpopularniejszych polskich wokalistek. Artystka zdobyła serca fanów dzięki tworzeniu wyjątkowej muzyki. Uwielbia tworzyć w stylu indie i popu, co często przeplata poezją śpiewaną. Właśnie pochwaliła się kolejną interpretacją wiersza. Fani oniemieli.

Sanah zachwyca w nowym utworze

Sanah w listopadzie 2022 roku wydała album "sanah śpiewa Poezyje", który natychmiast trafiły na szczyty list przebojów. Fani pokochali jej interpretację najpopularniejszych wierszy wszech czasów, a oprócz tego było widać, że i artystka bardzo dobrze czuje się w tego typu wykonaniach. Właśnie pochwaliła się kolejnym kawałkiem. Tym razem wybór padł na "Pocałunki" Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Artystka w nowym teledysku zaprezentowała się krótkich spodenkach i białym topie, co zestawiła z różowym kapeluszem. Uwagę zwracają koronkowe rękawiczki.

Sanah screen YouTube Sanah

Sanah czerpie inspirację od innych artystów

Okazuje się, że zamiłowanie Sanah do poezji śpiewanej nie jest przypadkowe. W opisie pod najnowszym klipem artystka poinformowała, że do nagrania własnej wersji "Pocałunków" zainspirowała ją Ewa Demarczyk. Ona również tworzyła podobną muzykę w latach 1961–1999 i była uznawana za jedną z najlepszych postaci polskiej sceny muzycznej. "Zainspirowałam się interpretacją tego pięknego tekstu w wykonaniu Ewy Demarczyk. Bardzo chciałam napisać do niego własną melodię i tak oto powstały moje 'Pocałunki'" - pisała Sanah. Zdjęcia z nowego teledysku znajdziesz w naszej galerii na górze strony.