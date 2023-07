Maciej Stuhr należy do grona celebrytów, którzy uwielbiają udzielać się w mediach społecznościowych. Na Instagramie aktora znajdziemy mnóstwo nagrań zza kulis pracy w telewizji, ale i te zdecydowanie bardziej prywatne kadry. Od czasu do czasu pokazuje, jak spędza wolny czas i chwali się rodziną. Jego syn jest do niego bardzo podobny.

Zobacz wideo "Czasem się boję". Szczera rozmowa z Maciejem Stuhrem. Opowiedział o ojcu, książce i relacjach z dziećmi

Maciej Stuhr wspina się z synem

Maciej Stuhr wraz z ukochaną tworzą patchworkową rodzinę. Aktor ze związku z Samantą Janas doczekał się Matyldy, która jest już pełnoletnia. Później związał się z Katarzyną, która miała już kilkuletniego syna Stanisława. Sami zdecydowali się z kolei na jeszcze jedną pociechę i siedem lat temu na świat przyszedł Tadeusz. Chłopiec całkowicie skradł serce ojca. Od czasu do czasu pojawią się na jego Instagramie i widać, że uwielbiają spędzać razem czas. Obecnie przebywają na wakacjach w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie wspinają się na góry. Po takim wysiłku zasłużyli na odpoczynek na łonie natury. Mały Tadeusz natychmiast zasnął na torsie ojca, co uchwycono na zdjęciu.

Po wspinaczce. Odpoczynek - pisał Maciej Stuhr.

Maciej Stuhr Instagram @maciej_stuhr

Mały Tadeusz to kopia Macieja Stuhra

Nowe zdjęcie Macieja Stuhra z Tadeuszem wywołało spore poruszanie w sieci. Fani pisali, że wyglądają naprawdę uroczo, a syn aktora zapamięta te chwile na całe życie. "Ta błogość na twarzy Tadzia - mówi wszystko.", "Bezpieczeństwo. Doskonale pamiętam moje dzieciństwo! Młody też,zapamięta na zawsze" - czytamy. Inni z kolei zauważyli, że są do siebie bardzo podobni. "Tadzio to pana kopia". Więcej zdjęć Macieja Stuhra z synem znajdziesz w naszej galerii na górze strony.