Margot Robbie jest australijską aktorką, kojarzoną przede wszystkim z dwiema rolami - Donny Freedman, uczennicy zakochanej w muzyku z serialu "Sąsiedzi" oraz Naomi Lapaglii z "Wilka z Wall Street". Pojawia się w nich jako przeurocza blondynka o ślicznym uśmiechu, jednak nie zawsze miała taki słodki, dziewczęcy styl. Jak wyglądała w okresie dorastania? Jakiś czas temu podzieliła się fotografią z nastoletnich czasów i opowiedziała nieco o swojej przeszłości.

Margot Robbie jako nastolatka. Jak wtedy wyglądała i jaki miała styl ubierania?

Margot Robbie wystąpiła w programie Jimmy'ego Kimmela, gdzie udostępniła zdjęcie ze szkolnych czasów. Jak wówczas wyglądała? Trzeba przyznać, że już jako 13-latka była naprawdę bardzo ładna - miała równie śliczny uśmiech i cerę, ale włosy o wiele ciemniejsze. Jak przyznała w rozmowie z innym prezenterem, Grahamem Nortonem (za serwisem Elle.pl) - "Słuchałam tylko heavy metalu, farbowałam włosy na czarno i obcinałam je żyletką. Można powiedzieć, że do pewnego stopnia byłam gotką. Wciąż lubię tę muzykę". Co ciekawe, nosiła przez pewien czas okulary, ale nie dlatego, że naprawdę ich potrzebowała - była ogromną fanką sagi o Harrym Potterze i chciała się upodobnić do ulubionego bohatera. W tym celu musiała okłamać rodziców i okulistę. Więcej zdjęć aktorki z nastoletnich lat znajdziecie w naszej galerii.

Kariera Margot Robbie cały czas się rozwija. Gdzie można ją zobaczyć?

Margot Robbie nie może narzekać na nudę, od pamiętnej roli w "Sąsiadach" i "Wilku z Wall Street" wystąpiła w wielu produkcjach. Warto wspomnieć o takich filmach jak:

"Tarzan: Legenda" (2016),

"Legion Samobójców" (2016),

"Jestem najlepsza. Ja, Tonya" (2017),

"Maria, królowa Szkotów" (2018)

"Slaughterhouse Rulez" (2018),

"Dreamland" (2019),

"Pewnego razu... w Hollywood" (2019),

"Gorący temat" (2019),

"Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)" (2020),

"Legion samobójców: The Suicide Squad" (2021).

Do najnowszych produkcji z Margot Robbie należą "Amsterdam" i "Babilon", a ostatnio premierę miał film "Barbie", w którym widzowie mogą ją zobaczyć ponownie w słodkiej stylizacji.