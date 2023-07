Córki Ryana Goslinga cieszą się, że gra Kena? Nie bardzo. "Są zdezorientowane"

Ryan Gosling zdobył olbrzymią popularność dzięki rolom "ładnych, zakochanych chłopców". Sam wielokrotnie był określany mianem najprzystojniejszego aktora w Hollywood. Doceniano go jednak także za talent aktorski. Sławę przyniosła mu rola w "Fanatyku", który zdobył nagrodę jury na festiwalu w Sundance. W 2007 został nominowany do Oscara w kategorii najlepszy aktor za rolę Dana Dunne’a w filmie "Szkolny chwyt". Dziesięć lat później otrzymał drugą nominację do Oscara za rolę Sebastiana Wildera w musicalu "La La Land".

Rola Kena. Co na to dzieci Goslinga?

Teraz na językach wszystkich jest film "Barbie", gdzie tytułowej bohaterce (w którą wciela się Margot Robbie) towarzyszy właśnie Gosling jako Ken. Jak się jednak okazuje, dzieci Goslinga - aktor od 2011 roku jest w związku z Evą Mendes, z którą ma dwie córki: Esmeraldę Amadę (ur. w 2014 roku ) i Amadę Lee (ur. w 2016 roku) - nie są jednak przekonane do tej roli.

Myślę, że są zdezorientowane, dlaczego miałbym chcieć grać Kena. Nie mają z niego żadnego pożytku - mówił aktor magazynowi "People" tuż przed amerykańską premierą filmu.

Córki pomagały mu się przygotować do roli. W jaki sposób?

Okazuje się jednak, że choć dziewczynki nie są przekonane do nowej roli taty, pomogły mu się przygotować do jednej ze scen. Choć nie do końca były tego świadome, to im Gosling zawdzięcza zadowolenie z niej.

Moje dzieci były w domu przez kilka miesięcy, kiedy się do niej [sceny, która wymagała większego nakładu pracy - red.] przygotowywałem. (...) Gdy przyszły na plan, kiedy miałem ją grać, pomagały mi poza kamerą - powiedział aktor.

Gosling nie zdradził jednak jeszcze, o jaką dokładne scenę chodziło. Pewnie dowiemy się tego po paru miesiącach lub latach. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Dzieci Ryana Goslinga o jego roli Kena. 'Są zdezorientowane' Fot. Chris Pizzello / AP Photo