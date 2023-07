Wszystko, co dobre musi się skończyć. I tak wakacje Lewandowskich we Włoszech dobiegły końca. Był to dla nich cudownych czas. Przypomnijmy, że w Toskanii para po dziesięciu latach odnowiło przysięgę małżeńską. Przez cały weekend imprezowali w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół. Oj, działo się. Małżeństwo zatańczyło gorącą bachatę, piłkarz rapował razem z Quebo, a trenerka tańczyła lepiej niż Shakira do latynoskich rytmów. Teraz Lewandowscy wracają do Barcelony.

REKLAMA

Zobacz wideo Maciej Zień o Ani Lewandowskiej. "Dla mnie jest ikoną mody"

Lewandowscy wracają do domu, po niezapomnianych wakacjach we Włoszech

Po weselnym weekendzie małżeństwo razem z przyjaciółmi przenieśli się na włoskie wybrzeże, aby dalej bawić się i odpoczywać. Czas umilały im sporty wodne, niestety nie obyło się bez kontuzji. Trenerka zdarła sobie całe łokcie. Odwiedzili też wyspę Capri, a także zwiedzali okolicę. Zarzucali obserwatorów licznymi romantycznymi kadrami. Jednak czas wakacji dobiegł końca. Lewandowska opublikowała urywki z Włoch, które opatrzyła opisem: "Do widzenia Włochy. Niesamowity czas. Wspaniali ludzie wokół i piękne wspomnienia". Wakacje Lewandowskich we Włoszech były wyjątkowe. Zdjęcia znajdziecie w galerii u góry strony.

Krupińska chciała być jak Lewa. Zatańczyła z mężem. Fani: Można bez pajacowania

Szczęśni pójdą śladem Lewandowskich? Też odnowią przysięgę

Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny od lat tworzą szczęśliwe małżeństwo. Para niedawno świętowała siódmą rocznicę ślubu. Zakochani doczekali się również syna Liama. Para bawiła się na drugim weselu przyjaciół. Piosenkarka zdradziła, że wraz z Wojciechem także chcą odnowić przysięgę małżeńską. "Za trzy lata. Ja już nawet powiedziałam mojemu mężowi: "Kochanie, szykuj diamenty". Jestem w ZoZo Family [polski jubiler przyp. red.], więc na pewno jakiś nowy piękny pierścionek znajdzie się na moim palcu" - zdradziła Łuczenko-Szczęsna w rozmowie z Pudelkiem.