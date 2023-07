Komercyjne testy genetyczne są coraz popularniejsze. Badanie jest przede wszystkim wykorzystywane do diagnozowania poważnych chorób, które mogą być dziedziczne lub do sprawdzenia, czy pacjent może być obciążony np. prawdopodobieństwem wykrycia nowotworu czy nietolerancji pokarmowej. Jednak najbardziej kojarzą się jako tzw. test na ojcostwo, gdyż wykorzystywane są do sprawdzenia pokrewieństwa. Często w sprawach rozwodowych lub o alimenty, ale nie wszyscy wykonują je z sądowego przymusu. Pewien internauta postanowił przeprowadzić takie badania z czystej ciekawości. Jego wyniki wywróciły mu życie o 180 stopni.

Zrobił test DNA "dla żartu". Teraz jego rodzice się rozwodzą

Na popularnym serwisie społecznościowym Reddit opublikowano nietypową historię. Użytkownik, szukając wsparcia, podzielił się tym, że wini siebie za rozwód swoich rodziców. Mężczyzna od zawsze interesował się genealogią, więc kiedy zobaczył promocję na pakiet badań genetycznych, to nie mógł nie skorzystać. Tłumaczył, że "zrobił to dla zabawy". Chciał poznać, jakie ma korzenie, nie spodziewał się, że prawda wywróci jego życie do góry nogami. "Zamówiłem sobie i tacie zestaw, gdy były przecenione. Zrobiłam to dla zabawy. Kilka dni temu otrzymaliśmy nasze wyniki" - tłumaczył. Kiedy przyszły wyniki, szybko okazało się, że coś jest z nimi nie tak.

Moja mama nigdy nie interesowała się genealogią ani sprawami związanymi z DNA, więc nie powiedziałem jej o tym. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiliśmy z tatą, było porównanie naszego pochodzenia, i zauważyłem, że było to trochę... dziwne, że tak powiem. On jest głównie Brytyjczykiem i Irlandczykiem (najbardziej powiązanym z Wielką Brytanią) z małą domieszką Francji i Niemiec. Ja natomiast jestem głównie Skandynawem (najbardziej powiązanym ze Szwecją), z ponad jedną czwartą domieszką Francji i Niemiec oraz trochę Włoch - opowiadał.

Wkrótce zrozumieli, co się stało. Zdezorientowany ojciec i syn doszli do wniosku, że nie mogą być ze sobą biologicznie spokrewnieni. "Zacząłem się denerwować, a mój tata był wściekły. Mama wróciła do domu, a on ją wprost zapytał. Ona się wściekła i przyznała, że wiedziała, że jestem dzieckiem innego mężczyzny i starałaby się nas powstrzymać, gdyby wiedziała, że mamy takie testy. Teraz się rozwodzą, co jest okropne. Mój tata zastanawia się teraz, czy moje młodsze rodzeństwo to też nie są jego biologiczne dzieci" - wyznał mężczyzna.

Internauci wspierają mężczyznę, obwiniającego się o rozwód rodziców. Jego matka ostro oberwała

Post użytkownika Reddita wywołał sporo poruszenia na portalu. Internauci szybko zaczęli komentować całą sprawę, wykazując się wielkim zrozumieniem dla autora. "Bardzo mi przykro, że to się dzieje w twojej rodzinie. To jest niewyobrażalnie bolesne" - czytamy w jednym z nich. Inni zaczęli natomiast dopytywać o to, jakie będą następne kroki mężczyzny: "Jakie będą twoje następne kroki? Czy twój ojciec (ten, który cię wychował), powiedział, jak postrzega teraz waszą relację? Czy zamierzasz skontaktować się z biologicznym ojcem i/lub przyrodnim rodzeństwem?". Pozostały one jednak bez odpowiedzi.

Część użytkowników zaczęła krytykować matkę autora posta, za to, że nie powiedziała wcześniej prawdy mężowi i synowi. "Twoi rodzice nie rozwodzą się z powodu twoich wyników. Twoi rodzice rozwodzą się, ponieważ twoja matka kłamała twemu ojcu przez dziesięciolecia i zdradziła go. Ich małżeństwo nie było tak szczęśliwe, jak myślałeś" - grzmiał internauta.