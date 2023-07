W Nowym Sączu odbywa się właśnie Festiwal Piękna. W jego skład wchodzą takie konkursy jak Miss Supranational, Mister Supranational i Miss Polski. W tym pierwszym biorą udział przedstawicielki aż 65 państw z całego świata. Polskę reprezentuje 23-letnia Aleksandra Klepaczka z Bukowca w województwie łódzkim, która została Miss Polonia 2022.

REKLAMA

Zobacz wideo Edyta Zając o kulisach "True Love"

Polka w pięknej sukni. Miała motywy góralskie

14 lipca to finał Miss Supranational. Część, w której kandydatki do tego zaszczytnego tytułu prezentują się w strojach narodowych, został jednak nagrany dzień wcześniej. Wszystko dlatego, że założenie niektórych strojów było dla kandydatek zbyt czasochłonne. Polka na tę okazję wybrała czarno-czerwoną suknię do ziemi z góralskimi haftami na rękawach i gorsecie. Na głowie z kolei miała ogromny czerwony wianek. Całość uzupełniał makijaż, który wyróżniał się na tle innych uczestniczek - Aleksandra Klepaczka miała usta pomalowane czerwoną szminką.

Aleksandra Klepaczka w finale Miss Supranational. Ma suknię z motywami góralskimi Miss Supranational

Suknia reprezentantki Polki wzbudziła w fanach konkursu mieszane uczucia. Niektórzy byli pod ogromnym wrażeniem, inni nie sądzili, że wybór był udany. "Polski strój mega piękny, wygląda zjawiskowo", "Polska cepelia nigdy jeszcze nie podbiła świata", "Na pewno lepszy niż ten z wroną" - czytamy na Facebooku.

Miss Supranational 2023. To ona będzie reprezentować Polskę

Suknia przyniosła jej szczęście. Polka w finałowej "24"

Mimo mieszanych uczuć rodaków suknia zdaje się przyniosła Klepaczce szczęście. Polka zakwalifikowała się do finałowej dwudziestki czwórki najpiękniejszych kobiet na świecie. Klepaczka rywalizować będzie z: Miss Puerto Rico, Miss Meksyku, Miss Indonezji, Miss Ekwadoru, Miss Gibraltaru, Miss Holandii, Miss RPA, Miss Wenezueli, Miss Wietnamu, Miss Wielkiej Brytanii, Miss Dominikany, Miss Tajlandii, Miss Peru, Miss Salwadoru, Miss Indii, Miss Curacao, Miss Filipin, Miss Zimbabwe, Miss Brazylii, Miss Kolumbii, Miss Malezji, Miss Hiszpanii, Miss Botswany. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.